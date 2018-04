Dark Souls: Remastered - Switch-Gameplay von der PAX East

Die Pax East, oder Penny Arcade Expo East, ist eine Ausstellung rund um Spiele und Popkultur. Mit der Zeit mischten sich immer mehr Aussteller hinzu, die ihre Spieler hier teilweise zum allerersten Mal präsentierten und spielbar machten.

So ebenfalls geschehen bei der Switchversion von Dark Souls: Remastered. Besucher konnten die Version zum ersten Mal im Fernsehmodus spielen. Die US-amerikanische Seite GameXplain hat fünf Minuten vom Bildschirm abgefilmt, auf dem das Startgebiet zu sehen ist.

Nur vom Draufschauen können wir natürlich noch keine technischen Daten entschlüsseln. Was aber bekannt gegeben wurde, ist die Framerate: Auf der Switch läuft Dark Souls: Remastered mit 30 FPS.

Die Playstation- und Xbox-Versionen hingegen laufen mit 60 FPS. Dafür scheint die Switchversion jedoch ihre Bildrate konstant gehalten zu haben.

