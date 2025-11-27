  • Anzeige

Diese legendäre Trilogie hat ein ganzes Videospiel-Genre begründet: Beim Amazon Black Friday ist sie jetzt bockstark reduziert!

Mit der Dark Souls-Trilogie hat Hidetaka Miyazaki und das Team von From Software ein ganzes Genre begründet, das Millionen Spielerinnen und Spieler weltweit begeistert. Beim Amazon Black Friday könnt ihr euch diese legendären Spiele jetzt supergünstig im Angebot schnappen!

Simon Berger, GamePro Deals
27.11.2025 | 11:55 Uhr


Dark Souls hat die heutige Spielelandschaft maßgeblich beeinflusst und den Weg für knackige Soulslike-Titel wie Lies of P, Lords of the Fallen und viele mehr bereitet. Dark Souls hat die heutige Spielelandschaft maßgeblich beeinflusst und den Weg für knackige Soulslike-Titel wie Lies of P, Lords of the Fallen und viele mehr bereitet.

Mit seiner dichten Atmosphäre, dem atemberaubenden Weltdesign und seinen innovativen Spielmechaniken hat Dark Souls das Soulslike-Genre maßgeblich geprägt. Später traten geistige Nachfolger wie Bloodborne, Sekiro und nicht zuletzt Elden Ring in die Fußstapfen des Klassikers und fanden schnell eine beträchtliche Fangemeinde. Aktuell bekommt ihr die komplette Trilogie inklusive aller DLCs beim Amazon Black Friday im praktischen Dreierpack besonders günstig!

Gönnt euch die Dark Souls Trilogy jetzt supergünstig beim Amazon Black Friday!

Dark Souls: Remastered

Video starten 1:49 Dark Souls: Remastered - Offizielles Video zur neuen Ton- & Bildqualität - Offizielles Video zur neuen Ton- & Bildqualität

Mit Dark Souls Remastered geht es zurück an den Ursprung der Reihe. Das prägende Action-RPG wurde behutsam modernisiert und läuft jetzt im Einzelspieler- wie auch im Mehrspielermodus mit 60 FPS. Ihr erkundet erneut die finstere Welt von Lordran, in der die Serie ihren Anfang nahm. Mit dabei ist außerdem der DLC „Artorias of the Abyss“, der das bereits umfangreiche Abenteuer um zusätzliche Herausforderungen und Geschichten ergänzt.

Dark Souls Trilogy

Dark Souls II: Scholar of The First Sin

Video starten 2:47 Dark Souls 2: Scholar of the First Sin - Ingame-Trailer zur Neuauflage für Current-Gen - Ingame-Trailer zur Neuauflage für Current-Gen

In Dark Souls II: Scholar of the First Sin führt euch die Reise ins verwüstete Königreich Drangleic, das viele Jahrtausende nach den Ereignissen des ersten Spiels vor sich hin zerfällt. Diese Ausgabe enthält nicht nur das Hauptspiel, sondern auch alle drei Erweiterungen: Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King und Crown of the Ivory King.

Dark Souls Trilogy

Dark Souls III: The Fire Fades

Video starten 1:55 Dark Souls 3 - Trailer verrät: Was ist die Fire-Fades-Edition? - Trailer verrät: Was ist die Fire-Fades-Edition?

Mit Dark Souls III: The Fire Fades erreicht eure Reise durch das Dark-Souls-Universum ihren glorreichen Abschluss. Die Edition bündelt das Hauptspiel samt der beiden Erweiterungen Ashes of Ariandel und The Ringed City. In einer Welt, in der nur noch die letzte Glut glimmt, stellt ihr euch erneut fordernden Kämpfen – solo oder im Mehrspielermodus.

Dark Souls Trilogy

Unser Deal-Ticker informiert euch jeden Tag über die interessantesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!

