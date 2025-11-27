Mario-Spiel jetzt für 11,99€ im Angebot: Amazon startet zum Black Friday ein besonderes Switch-Schnäppchen!

Dieses Mario-Spiel für Switch gibt's jetzt bei Amazon zum Schnäppchenpreis!

Jetzt könnt ihr euch ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch zum Top-Preis sichern! Den Exklusivhit, der im Nintendo eShop aktuell noch 59,99€ kostet, bekommt ihr im Amazon Black Friday Sale zum Schnäppchenpreis von nur 11,99€. Laut Vergleichsplattformen findet ihr aktuell nirgendwo sonst einen so guten Preis. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Theoretisch läuft das Angebot noch bis zum 1. Dezember, also bis Montag. Praktisch kann es natürlich auch schon früher vergriffen sein, wie viele andere Spiele im Amazon Black Friday Sale. Trotzdem findet ihr bei dem Händler momentan noch immer eine stattliche Anzahl an Switch-Hits und Geheimtipps zu günstigen Preisen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Mit Mario auf fremden Planeten: Das liefert euch der günstige Switch-Hit!

Mario + Rabbids: Sparks of Hope schickt euch auf fremden Planeten in Taktik-Gefechte.

Es geht hier um Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das euch gemeinsam mit Mario, seinen Freunden und den ebenso niedlichen wie vorlauten Rabbids auf eine Reise quer durch die Galaxie schickt. Eure Mission ist es, den kleinen, sternenförmigen Wesen namens Sparks zu Hilfe zu eilen, die euch dafür besondere Kräfte verleihen. Unterwegs erforscht ihr verschiedene Planeten voller Geheimnisse, Schätze und kurioser Bewohner.

Beim Gameplay setzt Sparks of Hope wie der Vorgänger Kingdom Battle auf Rundentaktik im Stil von XCOM: Ihr stürzt euch mit einem kleinen Team in die Kämpfe und müsst sowohl die Deckungsmöglichkeiten euer Umgebung als auch die die Spezialfähigkeiten eurer Charaktere klug ausnutzen, um zu gewinnen. Ihr könnt die Skills der Figuren sogar auf vielfältige Weise miteinander zu besonders mächtigen Angriffen kombinieren.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Autoplay

Im Vergleich zum ersten Teil bietet Mario + Rabbids: Sparks of Hope mehr Inhalt und Komplexität: Jedes eurer Teammitglieder verfügt nun über einen eigenen Skilltree, durch den ihr es nach und nach weiterentwickeln und an euren eigenen Spielstil anpassen könnt. Außerdem gibt es auf den frei erkundbaren Planeten mit diversen Nebenaufgaben und Minispielen jetzt viel mehr abseits der Haupt-Story-zu entdecken.