Dieses Spiel hat 2025 einen Rekord aufgestellt und ist am Black Friday so günstig wie noch nie!

Anfang dieses Jahres hätte wohl niemand mit diesem PS5-Hit gerechnet, doch jetzt steht fest: Das Rollenspiel hat einen Rekord gebrochen und gehört zum Besten, was das Spielejahr zu bieten hatte.

Elias Mohr, GamePro Deals
27.11.2025 | 13:02 Uhr


zum Shop

Nicht nur wegen der schicken Optik konnte dieses Spiel etwas schaffen, was zuvor noch kein anderes Spiel erreicht hat. Nicht nur wegen der schicken Optik konnte dieses Spiel etwas schaffen, was zuvor noch kein anderes Spiel erreicht hat.

Wenn mir jemand erzählt hätte, dass eins der erfolgreichsten Spiele des Jahres, ein rundenbasiertes JRPG sein wird, welches aber nicht aus Japan, sondern aus Frankreich stammt, hätte ich beide Augenbrauen bis zum Anschlag nach oben gezogen. Aber nun ist dieser Fall eingetreten und besagtes Spiel hat nebenbei auch noch einen neuen Rekord aufgestellt. Zum Black Friday könnt ihr es euch obendrein mit einem neuen Tiefstpreis sichern.

Schnappt euch eins der besten Spiele des Jahres auf Amazon

Gigantischer Hit auf PC und Konsole ist jetzt richtig günstig

Wer es noch nicht erraten hat: Ich rede von Clair Obscur: Expedition 33. Das bahnbrechende Rollenspiel des neuen Studios Sandfall Interactive aus Frankreich überzeugt nicht nur mit einer der besten Storys seit langem, sondern auch mit einem Gameplay, welches zwar rundenbasiert ist, aber trotzdem vor Action und Dynamik nur so trieft.

Video starten 12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Gehen wir mal kurz auf beides ein: Die Story ist schnell zusammengefasst: Eine mysteriöse Göttin schreibt jedes Jahr eine kleiner werdende Zahl auf einen Felsen. Anschließend lösen sich alle Menschen, die dieses Alter bereits erreicht haben, in Luft auf. Mittlerweile ist sie bei der Zahl 33 angekommen. Doch jedes Jahr macht sich auch eine Expedition von Menschen auf, um herauszufinden, warum die göttliche Malerin das überhaupt tut. Und diese Expedition begleiten wir als Spieler.

Das Gameplay erinnert sehr an klassische JRPGs wie Persona 5 oder Final Fantasy 7: In rundenbasierten Kämpfen hauen wir verschiedensten Monstern mit Angriffen und Spezialattacken auf die Rübe und verstärken mit bestimmten Skills unsere Angriffe. Clair Obscur reichert das System aber mit einigen aktiven Elementen wie einem Konter-System oder zahlreichen QuickTime-Events.

Schnappt euch das Spiel für die PS5 bei Amazon

Wie Clair Obscure: Expedition 33 einen neuen Rekord aufgestellt hat

Der angesprochene Rekord hat mit den Game Awards zu tun, die dieses Jahr am 11. Dezember verliehen werden. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist auch Clair Obscure unter den Nominierten zu finden, und zwar so oft, wie noch kein anderes Spiel zuvor. In 12 verschiedenen Kategorien wurde das Rollenspiel nominiert:

  • Game of the Year
  • Best Game Direction
  • Beste Story
  • Beste Art Direction
  • Bester Soundtrack (Lorien Testard)
  • Bestes Audio-Design
  • Beste Performance (Charlie Cox als Gustave)
  • Beste Performance (Jennifer English als Maelle)
  • Beste Performance (Ben Starr als Verso)
  • Bestes Indiespiel
  • Bestes Indie-Debut
  • Bestes Rollenspiel
Mehr zum Thema
The Game Awards 2025 enthüllt nominierte Spiele: Alle Kategorien und die GOTY-Anwärter im Überblick
von Dennis Müller
The Game Awards 2025 enthüllt nominierte Spiele: Alle Kategorien und die GOTY-Anwärter im Überblick

Wie viele Preise das Spiel letztendlich abräumen kann, muss sich erst noch zeigen, aber eins ist schon mal sicher: Dieses Rollenspiel hat sich seinen Platz auf dem Gaming-Olymp bereits jetzt mehr als verdient. Und wer es bisher noch nicht gespielt hat, sollte unbedingt den gerade bestehenden Rabatt nutzen.

Holt euch das Spiel am Black Friday günstiger
Mehr zum Black Friday
Dieses Korea-Tablet gilt als das beste Android-Tablet jemals! Da staunt sogar die Konkurrenz aus China bei diesem Hammerpreis
von GamePro Deals
Mario-Spiel jetzt für 11,99€ im Angebot: Amazon startet zum Black Friday ein besonderes Switch-Schnäppchen!
von GamePro Deals
Diese legendäre Trilogie hat ein ganzes Videospiel-Genre begründet: Beim Amazon Black Friday ist sie jetzt bockstark reduziert!
von Simon Berger
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 7 Minuten

Sieht aus wie eine Apple-Watch und kostet weniger als 50€ – die Xiaomi Smart Band 9 Pro gibt es gerade zum Spitzenpreis!

vor 57 Minuten

Dieses Korea-Tablet gilt als das beste Android-Tablet jemals! Da staunt sogar die Konkurrenz aus China bei diesem Hammerpreis

vor einer Stunde

Mario-Spiel jetzt für 11,99€ im Angebot: Amazon startet zum Black Friday ein besonderes Switch-Schnäppchen!

vor einer Stunde

Dieses Spiel hat 2025 einen Rekord aufgestellt und ist am Black Friday so günstig wie noch nie!

vor 2 Stunden

Diese legendäre Trilogie hat ein ganzes Videospiel-Genre begründet: Beim Amazon Black Friday ist sie jetzt bockstark reduziert!
mehr anzeigen