Dieses Spiel hat 2025 einen Rekord aufgestellt und ist am Black Friday so günstig wie noch nie!

Nicht nur wegen der schicken Optik konnte dieses Spiel etwas schaffen, was zuvor noch kein anderes Spiel erreicht hat.

Wenn mir jemand erzählt hätte, dass eins der erfolgreichsten Spiele des Jahres, ein rundenbasiertes JRPG sein wird, welches aber nicht aus Japan, sondern aus Frankreich stammt, hätte ich beide Augenbrauen bis zum Anschlag nach oben gezogen. Aber nun ist dieser Fall eingetreten und besagtes Spiel hat nebenbei auch noch einen neuen Rekord aufgestellt. Zum Black Friday könnt ihr es euch obendrein mit einem neuen Tiefstpreis sichern.

Gigantischer Hit auf PC und Konsole ist jetzt richtig günstig

Wer es noch nicht erraten hat: Ich rede von Clair Obscur: Expedition 33. Das bahnbrechende Rollenspiel des neuen Studios Sandfall Interactive aus Frankreich überzeugt nicht nur mit einer der besten Storys seit langem, sondern auch mit einem Gameplay, welches zwar rundenbasiert ist, aber trotzdem vor Action und Dynamik nur so trieft.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Gehen wir mal kurz auf beides ein: Die Story ist schnell zusammengefasst: Eine mysteriöse Göttin schreibt jedes Jahr eine kleiner werdende Zahl auf einen Felsen. Anschließend lösen sich alle Menschen, die dieses Alter bereits erreicht haben, in Luft auf. Mittlerweile ist sie bei der Zahl 33 angekommen. Doch jedes Jahr macht sich auch eine Expedition von Menschen auf, um herauszufinden, warum die göttliche Malerin das überhaupt tut. Und diese Expedition begleiten wir als Spieler.

Das Gameplay erinnert sehr an klassische JRPGs wie Persona 5 oder Final Fantasy 7: In rundenbasierten Kämpfen hauen wir verschiedensten Monstern mit Angriffen und Spezialattacken auf die Rübe und verstärken mit bestimmten Skills unsere Angriffe. Clair Obscur reichert das System aber mit einigen aktiven Elementen wie einem Konter-System oder zahlreichen QuickTime-Events.

Wie Clair Obscure: Expedition 33 einen neuen Rekord aufgestellt hat

Der angesprochene Rekord hat mit den Game Awards zu tun, die dieses Jahr am 11. Dezember verliehen werden. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist auch Clair Obscure unter den Nominierten zu finden, und zwar so oft, wie noch kein anderes Spiel zuvor. In 12 verschiedenen Kategorien wurde das Rollenspiel nominiert:

Game of the Year

Best Game Direction

Beste Story

Beste Art Direction

Bester Soundtrack (Lorien Testard)

Bestes Audio-Design

Beste Performance (Charlie Cox als Gustave)

Beste Performance (Jennifer English als Maelle)

Beste Performance (Ben Starr als Verso)

Bestes Indiespiel

Bestes Indie-Debut

Bestes Rollenspiel

Wie viele Preise das Spiel letztendlich abräumen kann, muss sich erst noch zeigen, aber eins ist schon mal sicher: Dieses Rollenspiel hat sich seinen Platz auf dem Gaming-Olymp bereits jetzt mehr als verdient. Und wer es bisher noch nicht gespielt hat, sollte unbedingt den gerade bestehenden Rabatt nutzen.