Sieht aus wie eine Apple-Watch und kostet weniger als 50€ – die Xiaomi Smart Band 9 Pro gibt es gerade zum Spitzenpreis!

Xiaomi hat für mich den Black Friday mit dieser Smartwatch eingenommen. Das Smart Band 9 Pro ist mein absoluter Preis-Leistungs-Tipp!

Man sitzt morgens am Küchentisch, Augen halb zu, Kaffee schmeckt wie ein Kompromiss. Während ihr versucht, wach zu werden, wandert der Daumen schon wieder automatisch über die drei Apps, die ihr sowieso schon zehnmal geöffnet habt. Der Tag läuft dann wie ein Uhrwerk – arbeiten, heimfahren, kurz aufs Sofa, plötzlich ist’s 22 Uhr, man fällt ins TikTok-Loch und ihr liegt schon im Bett. Irgendwo dazwischen kommt dieser kurze Gedanke: „Man, eigentlich wollte ich doch aktiver werden.“ Aber euer innerer Schweinehund, dieser kleine unsichtbare Ninja, haut euch jedes Mal wieder zurück aufs Sofa. Dafür gibt es Smartwatches, und eine der schönsten von ihnen ist das Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Sieht aus wie Zukunft, kostet aber Vergangenheit

Wer von euch hat nicht schon mal sehnsüchtig auf eine Apple Watch geschielt? Dieses Gefühl, wenn man im Apple Store steht, das Armband anfasst und sich denkt: „Das wär schon nice, aber warum kostet das bitte so viel wie ein kleiner Wochenendtrip nach Prag?“ Ich bekomme da jedes Mal Schnappatmung.

Xiaomi hat sich anscheinend gedacht, dass das doch auch preiswerter geht, ohne dass das Ding aussieht wie eine Kinderuhr aus der Ü-Ei-Kollektion. Das Smart Band 9 Pro kommt mit einem richtig edlen 1,74-Zoll-AMOLED-Display, das scharf, hell und einfach klar ist. So klar, dass ihr draußen bei Sonne nicht mal mit den Augen kämpfen müsst, um zu lesen, ob ihr genügend Schritte habt oder ob ihr wieder zehn Nachrichten ignoriert habt. Viele günstige Modelle scheitern genau daran.

Und weil’s einfach Laune macht, könnt ihr das Ziffernblatt nach Lust und Laune anpassen – elegant, verspielt, farbenfroh, minimalistisch, komplett egal.

Für mich ist das mit die schönste und edelste Smartwatch auf dem Markt. Wenn man den Preis von nicht einmal 50€ dazu nimmt, kann man wirklich nicht meckern.

Der Garmin-Coach kennt euch besser als ein 0815-Plan

Das Smart Band zeigt euch nicht nur Zahlen an, sondern hilft euch, zu verstehen, wie euer Alltag eigentlich aussieht. Es geht nicht darum, euch zu sagen: „Du musst jetzt sportlich sein.“ Sondern eher darum, zu zeigen: „Guck mal, so wenig bewegst du dich und so schnell könntest du’s ändern.“ So wollt ihr eher von euch aus etwas tun und fühlt euch nicht von jemandem gezwungen.

Wieso ich jedem diese Uhr empfehle, ist ganz einfach: Weil ihr hier für kleines Geld eine Uhr bekommt, die euch wirklich etwas über euren Körper erzählt und nicht nur Schrittzahlen raushaut, die klingen wie Lottozahlen. Sie trackt, analysiert, hilft euch Muster zu erkennen und gibt euch dadurch Tools in die Hand, die sonst erst bei viel teureren Modellen drin sind.

Ihr könnt die Uhr in verschiedenen Farben kaufen und die Armbänder sind auch ganz einfach zu wechseln.

Der Akku ist Champions League

Normalerweise ist das Verhältnis zwischen Smartwatch und Akkulaufzeit ungefähr so harmonisch wie Eltern und WLAN-Probleme: Irgendwas funktioniert immer nicht. Aber die Xiaomi Smart Band 9 Pro ist wirklich eine kleine Legende. Drei Wochen normale Nutzung? Locker. Selbst wenn ihr GPS aktiviert oder das Allways-on-Display feiert, seid ihr immer noch bei mehr als einer Woche. Vergleicht das mal mit einer Apple Watch, die nach einem Tag schon wieder am Tropf hängen will.

150 Modi, automatische Erkennung und dieses „Oh wow“-Gefühl

Die Smart Band 9 Pro ist wie ein stiller Beobachter, der genau weiß, was ihr gerade treibt. Geht ihr joggen, merkt sie’s. Macht ihr Yoga, zeigt sie euch, wie sauber eure Bewegungen sind. Selbst wenn ihr nur mit dem Hund rausgeht oder zum Briefkasten schlurft, trackt das Ding eure Aktivität.

150 Modi klingt erstmal wie ein schlechter Scherz von jemandem, der nicht wusste, wo er aufhören soll. Aber im Alltag zeigt sich schnell: Lieber zu viel Auswahl als das eine Mal, wo ihr denkt: „Ja super, mein Sport ist mal wieder nicht dabei.“ Sechs Aktivitäten erkennt die Uhr komplett automatisch und das reicht schon locker. Ihr wollt ja nicht jedes Mal erst in den Tiefen des Menüs rumwühlen, bevor ihr loslegt.

Was ich so noch nicht gesehen habe: Sie analysiert beim Laufen eure Haltung. Das ist für ein Gerät dieser Preisklasse wirklich beeindruckend. Das Teil merkt, ob ihr euch bei jedem Schritt wie ein Fragezeichen zusammenfaltet oder ob ihr sauber lauft. Gerade wenn ihr öfter joggen wollt, kann das richtig hilfreich sein.

