Darksiders 3 - Vier Spieler-Koop im Serienfinale möglich

Nach Darksiders 3, das am 27.11.2018 für PS4 und Xbox One erscheint, soll es noch zwei weitere Spiele geben, um die Reihe abzuschließen. Das bedeutet, Darksiders 4 wird Strife als Hauptcharakter haben, während Darksiders 5 alle vier Reiter vereint. Wenn es nach den Entwicklern geht, gerne in einem Vier-Spieler-Koop-Abenteuer. Aber natürlich nur, falls Darksiders 3 entsprechend Gewinn abwirft.

Senior Designer Richard Vorodi vom Entwickler Gunfire Games äußert sich zur Idee des Koop-Spiels wie folgt:

"Intern war das Team immer heiß darauf, ein Spiel mit allen vier Reitern zu machen. Ich meine … Mann, hört sich das cool an! So etwas dann aber auch wirklich auf die Beine zu stellen, ist eine schwierige Aufgabe. Und wenn man mal darüber nachdenkt … ich weiß nicht ob es so geplant war, aber sieh dir nur die Avengers-Filme an: Die haben nicht mit Avengers losgelegt, sondern jeden Charakter eingeführt. Man hat sie alle kennengelernt, und als sie alle in einem Film vereint wurden, war das eine Riesensache. Wir haben nichts Entsprechendes in Planung oder angekündigt, aber ich persönlich denke, das wäre das Coolste, was mit der Darksiders-Reihe passieren könnte. Man lernt alle Reiter kennen, und am Ende verbünden sie sich, um der Apokalypse "in den Hintern zu treten". Wow, Mann, ich krieg schon eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke."