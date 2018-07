Darksiders 3 - Charakter-Design von Fury ist schon 8 Jahre alt

Man könnte meinen, Fury, die Heldin von THQ Nordics Darksiders 3 für PS4 und Xbox One, wurde erst für den dritten Teil der Reihe designt. Doch das ist falsch.

Obwohl sie im ersten Darksiders nicht auftauchten (zumindest nicht in ihrer eigentlichen Gestalt), hatten die vier Reiter bereits alle ihr ganz eigenes Design aus der Feder von Comiczeichner und Serienvater Joe "Mad" Madureira.

Erstaunliche Begründung

Darum spielt ihr in Darksiders 3 als Fury

Flexible Konzepte

Im Interview erklärt Senior Designer Richard Vorodi vom Entwicklerstudio Gunfire Games, wie sehr diese Designs sich auf die Spielereihe auswirken:

"Es gibt tatsächlich grundlegende Pläne für jeden Reiter. Strife ist schusswaffenbasiert, ein beidhändig schießender Cowboy. Krieg findet im ersten Teil seine Pistole, und der Spieler bekommt einen Eindruck davon, wie sich Strife spielen wird. Es gibt also diese Grundzüge, die aber natürlich nicht in Stein gemeißelt sind. Je nachdem, wie sie zu dem Spiel passen, das wir uns vorstellen, können wir daran natürlich noch Änderungen vornehmen."

Strife wurde angepasst: Obwohl zum Beispiel Strifes grundlegendes Design und die Grundzüge seiner Spielmechaniken also bereits seit den Arbeiten am ersten Teil feststehen, könnte das Entwicklerteam daran noch Änderungen vornehmen, falls man sich für den Abschluss der Reihe ein Szenario aussucht, das nicht zum Gunslinger-Stil des letzten Reiters der Apokalypse passen sollte.

Doch das ist selbstverständlich rein theoretisch gedacht, denn Darksiders 4 wird Strife kaum zum Schwertschwinger machen. Die Reihe liegt Entwickler Gunfire Games viel zu sehr am Herzen, als dass man an den Charakteren und deren in Grundzügen vordefiniertem Verhalten etwas ändern würde.

