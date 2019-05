Darkwood ist ein Horrorspiel, in dem ihr euch aus der Vogelperspektive mit wenig Licht durch gruselige Umgebungen kämpft, sammelt und erkundet. Mit einem neuen Trailer kündigen die Entwickler nun die Release-Daten für alle großen Konsolen an.

Dabei erhält jede Konsole ihren eigenen Release-Tag, allerdings liegen die Termine sehr dicht beieinander.

Das sind die Konsolen-Releases:

PS4: 14. Mai

14. Mai Nintendo Switch: 16. Mai

16. Mai Xbox One: 17. Mai

Was ist Darkwood?

Das Survival-Horrorspiel von Entwickler Acid Wizard Studios verfolgt ihr aus der Vogelperspektive. Damit grenzt sich Darkwood deutlich von anderen Titeln des Genres ab, immerhin erlebt ihr gruselige Abenteuer meist aus der Ego- oder Schulterperspektive.

Dass der neue Blickwinkel nicht weniger spannend ist, wird direkt zum Einstieg klar. Ihr bewegt euch durch einen dunklen Wald, in dem euch alle möglichen Kreaturen und Gefahren an den Kragen wollen. Um in der einnehmenden Schwärze etwas zu erkennen, nutzt ihr den Lichtkegel eurer Taschenlampe.

Das Spiel von Licht und Schatten. Zwar erkennt ihr auch außerhalb der hellen Bereiche vor euch die groben Umrisse eurer Umgebung, allerdings werden Details erst mit genug Licht sichtbar. Das gilt auch für Gegner. Tatsächlich erhaltet ihr durch die Draufsicht also deutlich weniger Übersicht, als ihr im ersten Moment vielleicht erwartet.

Gekämpft wird mit den üblichen Schuss- und Nahkampfwaffen, aber ihr könnt an bestimmten Stellen auch den Wald für euch nutzen und beispielsweise Gegner in Fallen locken.

Darkwood erschien ursprünglich im August 2017 für den PC und erhielt von der Fachpresse viel Lob. Die User-Wertungen bei Steam sprechen mit 94 Prozent positiven Stimmen ebenfalls eine deutliche Sprache. Umso besser, dass nun auch Konsolen-Spieler loslegen können.

Was denkt ihr? Freut ihr euch auf Darkwood?