Warum sind die klassischen LEGO-Minifiguren eigentlich gelb? Die Erklärung dafür ist ganz einfach

LEGO-Figuren gibt es inzwischen in den unterschiedlichsten Ausführungen (Bildquelle: LEGO, https://www.lego.com/de-de/product/series-22-71032)

Manche Dinge nehmen wir aus Gewohnheit als gegeben hin. Erst, wenn dann mal jemand nachfragt – beispielsweise Kinder – denken wir dann: "Ja, stimmt eigentlich. Warum ist das so?" Die quietschgelbe und eigentlich ziemlich ungesunde Hautfarbe von LEGO-Minifiguren ist ein typischer solcher Fall. Aber womöglich könnt ihr sogar erraten, was dahintersteckt.

Darum sind die klassischen LEGO-Minifiguren gelb

Das Unternehmen erklärt die Wahl in einer Broschüre, in der unter anderem die "Evolution der Legofigur" thematisiert wird. Die klassischen kleinen, gelben Figürchen lösten tatsächlich zwei Vorgänger-Varianten ab, die weitaus größere "Baufigur" und den "Statisten", der damals noch kein Gesicht hatte.

0:39 LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor

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Warum die Farbe Gelb für ihre Haut gewählt wurde, hat zwei Gründe: Sie sollte neutral sein und keiner realen Hautfarbe entsprechen. Außerdem empfand das Unternehmen die Farbe als fröhlich. Die Broschüre fasst es folgendermaßen zusammen:

Alle Minifiguren der ersten Generation hatten gelbe Hände und Gesichter. Diese neutrale und

fröhliche Farbe wurde von der LEGO Baufigur übernommen und sollte die Menschheit in all ihrer Vielfalt repräsentieren. Das Konzept für eine ganz allgemeine Figur schlug sich dann auch in einem ganz einfachen Gesichtsausdruck nieder – zwei Punkten und einem Lächeln.

Damit wollte LEGO Kindern die Möglichkeit geben, beim Spielen selbst zu bestimmen, welche Identität sie für ihre Figuren wählen wollten. Um da noch mal anzupassen, war es bereits möglich, Haare und Kopfbedeckungen zu tauschen.

Warum die Simpsons gelb sind, lest ihr hier:

Eingeführt wurde die klassiche Minifigur im Jahr 1978. Seitdem hat sich natürlich einiges getan und inzwischen gilt längst nicht mehr, dass alle Minifiguren gelb sind. Genau gesagt erscheinen seit über 25 Jahren bereits Figürchen mit ganz unterschiedlichen Hauttönen.

Auch bei den Gesichtsausdrücken hat sich etwas getan. Die sind inzwischen ebenfalls wesentlich vielfältiger und komplexer, beziehungsweise existieren sogar Figuren mit Wendeköpfen, die nach Belieben gedreht werden können. So haben beispielsweise die Serien-Charaktere, die dem Stranger Things Haus aus dem Video oben beiliegen, fast alle je eine grimmige oder ängstliche und eine fröhliche Miene.