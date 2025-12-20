0 Aufrufe
LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor
Am 3. Januar erscheint das Creel House-Set zur Serie Stranger Things von LEGO. Enthalten ist das Haus selbst mit seinem Mechanismus, mit dem es sich auf- und zuschieben lässt und dann an mehreren Stellen auseinanderklappt, 13 Minifiguren sowie zwei Fahrzeuge.
Ich durfte das Set mit seinen gute 2500 Teilen schon vorab bauen und hatte sehr viel Spaß dabei. Im Video zeige ich euch, was mir dabei am besten gefallen hat und an welchen Stellen es mir nicht ganz so gut gefallen hat. Im Kommentar berichte euch außerdem, wie es für mich war, das Set ganz ohne LEGO-Erfahrung aufzubauen.
