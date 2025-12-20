Läuft gerade LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor
LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor

0 Aufrufe

LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor

Samara Summer
20.12.2025 | 17:00 Uhr

Am 3. Januar erscheint das Creel House-Set zur Serie Stranger Things von LEGO. Enthalten ist das Haus selbst mit seinem Mechanismus, mit dem es sich auf- und zuschieben lässt und dann an mehreren Stellen auseinanderklappt, 13 Minifiguren sowie zwei Fahrzeuge. 

Ich durfte das Set mit seinen gute 2500 Teilen schon vorab bauen und hatte sehr viel Spaß dabei. Im Video zeige ich euch, was mir dabei am besten gefallen hat und an welchen Stellen es mir nicht ganz so gut gefallen hat. Im Kommentar berichte euch außerdem, wie es für mich war, das Set ganz ohne LEGO-Erfahrung aufzubauen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor Video starten   0:39

vor 23 Minuten

LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor
Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada! Video starten   18:28

vor 21 Stunden

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!
Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung) Video starten   25:05

vor 3 Tagen

Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   3     2   14:18

vor 4 Tagen

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Specials

Specials
4.782 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus Video starten   1:53

06.11.2025

Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus
2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk Video starten   2     1:06:06

vor einem Tag

2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk
Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk Video starten   46:11

vor einer Stunde

Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert Video starten   0:35

vor 3 Wochen

Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert
Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada! Video starten   18:28

vor 21 Stunden

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor Video starten   0:39

vor 15 Minuten

LEGO Creel House: Wir haben das Stranger Things-Set aufgebaut und stellen es euch im Video vor
Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk Video starten   46:11

vor einer Stunde

Gruselig oder Genial? Wir haben mit Ubisofts Spiele-KI gesprochen | FYNG Talk
Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada! Video starten   18:28

vor 21 Stunden

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!
2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk Video starten   2     1:06:06

vor einem Tag

2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk
Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung) Video starten   25:05

vor 3 Tagen

Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)
Die Modular Buildings gehören zu Legos beliebtesten Sets, jetzt steht mit der Einkaufsmeile 11371 das nächste 250-Euro-Haus vor der Tür Video starten   1:05

vor 3 Tagen

Die Modular Buildings gehören zu Legos beliebtesten Sets, jetzt steht mit der Einkaufsmeile 11371 das nächste 250-Euro-Haus vor der Tür
Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum! Video starten   1:05

vor 4 Tagen

Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!
Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC Video starten   1     1   0:42

vor 4 Tagen

Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC
In Dead Account ergreifen böse Geister Besitz von den Social-Media-Konten verstorbener Personen Video starten   1:44

vor 4 Tagen

In Dead Account ergreifen böse Geister Besitz von den Social-Media-Konten verstorbener Personen
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   3     2   14:18

vor 4 Tagen

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker Video starten   1:00

vor 5 Tagen

Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker
Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2 Video starten   1     1:11

vor 5 Tagen

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
mehr anzeigen