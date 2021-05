Das große Rennen - Unser Racing-Stream zum F1-Rennen in Monaco mit Wreckfest, Mario Kart & F1 2020 [Anzeige]

Sieben Teams samt Team-Chef und Community-Fahrer, drei Spiele, in denen es sich zu messen gilt und zwei Moderatoren, die den Fahrern ihre Patzer um die Ohren hauen und ihre Glücksmomente feiern: das ist "Das große Rennen" am 22. Mai auf Twitch und YouTube.

Gemeinsam mit Sky wollen wir euch am Vorabend des F1-Rennens in Monaco, einer der schwierigsten Herausforderungen im Rennsport, einen unterhaltsamen Rennabend liefern. Auf dem Programm stehen Demolition Matches in Wreckfest, ein Rennmarathon in Mario Kart 8 und zum krönenden Abschluss dann das Rennen von Monaco selbst in F1 2020.

Kommentiert werden die Wettkämpfe von unserem Moderatorenduo Ann-Kathrin und Julius, als Team-Chefs sind auf MAX und dem YouTube-Kanal der GameStar dabei:

Florian Franck für GameStar

Dennis Michel für GamePro

Oliver Zwartyes für Sky

Auf ihren eigenen Kanälen fahren außerdem mit:

Gespielt wird auf der PS4/PS5 und Switch. Unser Stream ist dabei sozusagen die Renntribüne, wo ihr allle Infos, die Punktestände und unsere Kommentatoren findet, alle externen Perspektiven könnt ihr über einen Multistream nach Belieben auswählen.

Das große Rennen im Kurz-Check