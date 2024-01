Das ist der erste Anime, der je in Deutschland gezeigt wurde - und er ist 65 Jahre alt

So sieht der erste Anime in Deutschland aus: Der Zauberer und die Banditen (Bild: Schröder Media)

Falls ihr denkt, dass Sailor Moon der erste Anime war, den es in Deutschland zu sehen gab, liegt ihr falsch. Auch Heidi oder Wickie und die starken Männer waren nicht die ersten ihrer Art. Aber selbst vor der ersten Anime-Serie im Jahr 1971 wurde bereits ein Animationsfilm aus Japan im deutschen Fernsehen gezeigt – und zwar stolze zehn Jahre vorher. Der erste Anime in Deutschland ist eigentlich sogar schon 65 Jahre alt.

Dieser Anime war der erste, der schon vor 63 Jahren in Deutschland ausgestrahlt wurde

Was waren die ersten Animes in Deutschland? Nein, es war nicht Die Biene Maja und auch nicht Wickie und die starken Männer (beides deutsche Koproduktionen). Im Hinblick auf Anime-Serien stellt SPeed Racer die allererste dar, die in Deutschland im Fernsehen lief – lange Zeit, bevor Sailor Moon und Dragon Ball zu durchschlagenden Erfolgen wurden. Speed Racer wurde nämlich bereits 1971 auf ARD ausgestrahlt.

Das war der erste Anime-Film in Deutschland: Vielleicht kennt ihr ihn ja, er heißt Der Zauberer und die Banditen. Der Streifen wurde 1959 produziert, aber erst 1961 in Deutschland gezeigt. Das heißt, dass der Anime-Film jetzt schon stolze 65 Jahre auf dem Buckel hat und vor 63 Jahren zum ersten Mal im deutschen Fernsehen kam.

Darum geht's in Der Zauberer und die Banditen: Wir bekommen es mit einer klassischen Shonen-Geschichte zu tun. Der Junge Sasuke lebt im Wald, und zwar mit seiner Schwester und diversen Tieren wie einem Bären und einem Rehkitz. Eines Tages ziehen marodierende Räuberbanden durch den Wald, die sich obendrein auch noch mit einer bösen Hexe namens Yaksha zusammen getan haben.

Da bleibt dem Jungen natürlich nichts anderes übrig, als sich zu einem alten Zaubermeister zu begeben, um dessen Magie-Handwerk zu erlernen. Der Meister lebt als Einsiedler getarnt ebenfalls im Wald und trainiert Sasuke drei lange und harte Jahre lang. Letzten Endes tut sich Sasuke noch mit einem Prinzen zusammen, um sowohl der Hexe als auch den Räubern ihr Handwerk zu legen.

Für einen Zeichentrickfilm, der sich vermeintlich vor allem an Kinder richtet, war Der Zauberer und die Banditen überraschend gruselig und brutal. Beispielsweise ist zu sehen, wie viele Figuren sterben und auch die Hexe dürfte einigen kleinen Zuschauer*innen gehörige Albträume bereitet haben.

Wo kann ich das schauen? Leider gibt es aktuell kein Streaming-Portal, auf dem der Film online gesehen werden kann. Ihr könnt ihn euch aber auf DVD sichern.

Erster Anime kam von bekanntem Studio: Auch wenn man dem Film Der Zauberer und die Banditen aka Magic Boy – Der magische Junge sein Alter natürlich ansieht, hat er auch heute nichts von seinem Charme eingebüßt. Das verdanken wir dem rennomierten Toei Animation-Studio, die mittlerweile unter anderem auch diverse Dragon Ball und One Piece-Filme, die Dragon Ball Super-Serie oder auch Sailor Moon und Digimon gemacht haben.

Der Zauberer und die Banditen war aber gar nicht der erste Film aus diesem Hause. Er wurde zwar als erster Anime in Deutschland gezeigt, vorher hat Toei aber bereits einen anderen Film produziert, der auf den Namen Erzählung einer weißen Schlange hört. Es handelt sich dabei um den ersten langen japanischen Animationsfilm überhaupt und er basiert auf einem berühmten chinesischen Märchen.

Kennt ihr Den Zauberer und die Banditen? Wusstet ihr, was der erste Anime in Deutschland war?