"Das ist doch Jin-Woo!": Solo Leveling-Fans entdecken, dass eine Sache in dieser neuen Anime-Adaption der Hit-Serie verdächtig ähnlich sieht

Seo Joo-Heon bekommt den Spitznamen "böser Jin-Woo aus einem anderen Universum".

Solo Leveling hat mit dem Abschluss der zweiten Season “Arise” den Erfolg des Hit-Animes fortgesetzt und Fans warten nun gespannt auf die Ankündigung einer dritten Staffel. Bis dahin gibt es einige Serien wie The Beginning After The End oder Shangri-La Frontier Season 2, welche die Lücke des beliebten Animes zu füllen versuchen, allerdings ohne großen Erfolg.

Eine neue Anime-Ankündigung hat die Aufmerksamkeit von Solo Leveling-Fans jedoch auf sich gezogen und das nicht nur, weil die Adaption auf einem der bekanntesten koreanischen Webtoons basiert, sondern die unglaublichen Ähnlichkeiten zwischen den Protagonisten der Serie und Jin-Woo überraschend ist. Dieser potenzielle Hit-Anime trägt den Namen Tomb Raider King.

Seo Joo-Heon und Jin-Woo sehen sich zum Verwechseln ähnlich und Fans nehmen es mit Humor

Bereits 2024 wurde bekannt gegeben, dass der erfolgreiche südkoreanische Webtoon "Tomb Raider King” eine Anime-Adaption erhalten wird und am 9. April 2025 wurde dann auch der erste Teaser-Trailer enthüllt.

Erster Teaser-Trailer zur Anime-Adaption des südkoreanischen Webtoons Tomb Raider King

Zusätzlich zur Enthüllung des Teaser-Trailers wurden auch auf mehreren Online-Seiten erste Bilder zur kommenden Anime-Serie veröffentlicht. Darunter sind auch erste Bilder des Protagonisten Seo Joo-Heon, der insbesondere mit seinem Aussehen das Interesse von Solo Leveling-Fans auf sich gezogen hat.

Immerhin sieht Joo-Heon nahezu identisch aus wie Jin-Woo, der Hauptcharakter von Solo Leveling und diese Ähnlichkeit sorgt in der Community für einige belustigende Anmerkungen.

ImBeitrag von X-User AniRave könnt ihr über die Gemeinsamkeiten der beiden Protagonisten selbst urteilen:

In den Kommentaren zu den ersten Bildern von der Anime-Adaption von Tomb Raider King scherzen Fans darüber, dass das “Jin-Woo in einem anderen Universum” oder ein “böser Jin-Woo” ist, da Seo Joo-Heon einen eher finsteren und gemeinen Gesichtsausdruck hat als der beliebte Protagonist aus Solo Leveling.

Südkoreas Schönheitsideal – Seo Joo-Heon wird nicht der Einzige bleiben, der Jin-Woo ähnlich sieht

Es gibt einen Grund, warum sich die beiden so unglaublich ähnlich sehen und das liegt an ihrem Herkunftsland Südkorea. Beide Serien basieren auf koreanischen We-Romanen, die dann als Webtoon/Mahwa adaptiert wurden.

In Korea herrscht ein ganz bestimmtes Schönheitsideal und somit auch ein spezifisches Muster im Design der männlichen Protagonisten: Schwarzes kurzes Haar, große schlanke Figur und ein kühnes Auftreten.

Seo Joon-Heon (links) und Sung Jin-Woo (rechts) sehen sich zum Verwechseln ähnlich und haben womöglich sogar gleichartige Fähigkeiten. ((Bild: © Sanji Jiksong, Chugong, Redice Studio, D&C Media/ Studio EEK, A-1 Pictures)

Diese Eigenschaften und das spezifische Aussehen spiegeln sich auch in anderen koreanischen Webtoons wie "Omniscient Reader's Viewpoint" oder "The Player that can’t level up" wieder und sind nicht selten.

Im Falle von Seo Joo-Heon ist es noch zusätzlich der nahezu identische Haarschnitt zu Jin-Woo. Charakteristisch betrachtet unterscheiden sich die beiden jedoch stärker voneinander, da er im Vergleich zu Jin-Woo arrogant, gierig und egoistisch ist.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Worum es in Tomb Raider King geht und wo ihr den Webtoon bis zur Anime-Premiere lesen könnt

In Tomb Raider King dreht sich alles um die “Grabstätte der Götter”, in denen legendäre Relikte und Artefakte zu finden sind. Diejenigen, die sich diese mächtigen Relikte aneignen, erlangen unglaubliche Macht.

Tom Raider Kings erstes Promo-Material der Anime-Adaption. (Bild: © Sanji Jiksong, Redice Studio / Studio EEK)

Viele dieser Macht-Träger versklaven dann diejenigen, die nicht im Besitz eines solchen Artfaktes sind und nutzen sie aus. Aufgrund dieser legendären Relikte und ihren Kräften gibt es die sogenannten “Grabräuber” (Tomb Raider), deren Ziel es ist, sich die Artefakte in den Grabstätten der Götter anzueignen.

Seo Joo-Heon ist einer der verstorbenen Grabräuber, der wiederbelebt wurde und 15 Jahre in die Vergangenheit zurückgekehrt ist, um jedes Relikt in seinen Besitz zu bringen, bevor es jemand anderes tut.

Die Anime-Adaption von Tomb Raider ist bisher für 2026 angekündigt. Ein genaues Releasedatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Für die Produktion des Animes ist das südkoreanische Animationsstudio Studio EEK verantwortlich, das an einigen Folgen von Love, Death and Robots gearbeitet hat.

Den Webtoon könnt ihr auf Tapas in englischer Sprache lesen. Der Webtoon umfasst insgesamt 412 Kapitel und ist bereits abgeschlossen.

Habt ihr zuvor schon von Tomb Raider King gehört und mit welchen Animes verkürzt ihr euch die Wartezeit auf Solo Leveling Season 3?