Mehr als FF7 und Tekken 3: Das ist das meistverkaufte PS1-Spiel aller Zeiten

Kommt ihr drauf, welches PS1-Spiel die genannten Titel schlägt?

Nein, es ist nicht Final Fantasy 7 und auch nicht Tekken 3. Die PS1 hat viele Spieleklassiker hervorgebracht, die wir noch heute lieben. Aber welches Spiel für die Retro-Konsole tatsächlich am häufigsten über die Ladentheke ging, das wollen wir euch in diesem Artikel verraten.

Dieses PS1-Spiel macht das Rennen

Womöglich hättet ihr ja auf Crash Bandicoot getippt, der sich als PlayStation-Maskottchen in die Köpfe eingebrannt hat; aber der ist in der Liste der Verkaufsschlager dafür gar nicht mal so weit oben. Auch Popkultur-Lieblinge Lara Croft und Harry Potter müssen sich hinter dem Sieger einreihen. Ganz oben aufs Treppchen schaffte es nämlich: Gran Turismo!

Der erste Teil der Renn-Sim ist 1997 in Japan und 1998 in Europa erschienen und hat es insgesamt auf 10.850.000 verkaufte Einheiten, also knapp 11 Millionen, gebracht. Auch falls ihr nicht auf Gran Turismo getippt hättet, ist dieser Sieger natürlich nicht unbedingt verwunderlich.

Dazu ist auch noch zu sagen, dass der Titel zusammen mit der Konsole verkauft wurde. Das gilt zum Beispiel auch für Spyro: Year of the Dragon, das nur auf Platz 26 vertreten ist, allerdings aber auch erst Ende 2000 herauskam. Zudem konnte sich Gran Turismo 2 auch ohne diesen Umstand Platz 3 sichern (via fandom.com).

Die meistverkauften PS1-Spiele noch einmal im Überblick:

Platz 1: Gran Turismo (10.850.000 verkaufte Einheiten)

Die üblichen Verdächtigen, auf die vermutlich einige von euch getippt hätten, wie Final Fantasy 7 und Tekken 3, sind also auch noch mit in den Top 5 vertreten. Gerade aber der beliebte Fighting-Klassiker muss sich sogar noch gegen das zweite Gran Turismo, das im Jahr 1999 folgte, geschlagengeben.

Unser liebster Beuteldachs Crash Bandicoot muss sich sogar mit dem achten Platz zufriedengeben. Weitere Titel der Reihe haben es nicht mehr in die Top 10 geschafft. Auch "nur" auf dem 16. und 17. Platz landen die beliebten Klassiker Resident Evil 2 und Spyro the Dragon.

Insgesamt haben 113 PS1 Spiele die Eine Million-Marke geknackt. Das Entwicklerstudio, das gleich 10 und damit die meisten Spiele hervorgebracht hat, die diesen Erfolg Erfolg verzeichnen konnten, ist Square.

Na, auf welches Spiel hättet ihr getippt und welche Platzierungen verwundern euch in dieser Liste? Oder kommt euch die Reihenfolge wenig erstaunlich vor?