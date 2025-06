In diesem Spiel könnt ihr alle Entwickler daten, während die Credits über den Bildschirm laufen

Womöglich habt ihr diese ungewöhnliche Dating Sim noch gar nicht auf dem Schirm.

Die neue Dating-Sim Date Everything hält einige Überraschungen bereit. Ihr könnt über hundert Alltagsgegenstände verführen – oder euch zumindest mit ihnen anfreunden. Und selbst in den Credits steckt ein kleines Easteregg, das mehr bietet, als man erwarten würde.

In dem Steam-Indie-Hit bekommt ihr eine magische Brille, mit der sich fast jeder Gegenstand in eurer Wohnung in einen Charakter verwandeln lässt. Die könnt ihr dann ansprechen, daten oder einfach besser kennenlernen.

Ein Date mit der Tür? Klar. Ein Flirt mit dem Klavier? Warum nicht? Über hundert solche Figuren haben die Entwickler*innen von Team 17 in ihrer Dating-Simulation versteckt. Manche davon sind offensichtlich, andere gut getarnt – und die Community sucht gerade eifrig nach den schrägsten Möglichkeiten.

Denn: Nicht nur Gegenstände lassen sich „zum Leben erwecken“, auch die Benutzeroberfläche ist nicht vor der Experimentierfreude der Spielenden sicher.

Ein besonders charmantes Easteregg verbirgt sich in den Credits: Wählt ihr diese auf eurem virtuellen Smartphone aus und setzt dann die Brille auf, erscheinen dort nicht nur Namen – sondern gleich das komplette Entwicklerteam als datebare Figuren.

Die Charaktermodelle sind im gleichen Stil wie die anderen NPCs gehalten, und beim Ansprechen erfahrt ihr Persönliches über die Menschen hinter dem Spiel. Einige wollten zum Beispiel schon aufgeben, jemals in der Branche Fuß zu fassen und haben durch Zufall zu Date Everything gefunden. Fast alle Modelle stammen übrigens aus der Feder einer einzigen Designerin – auch das wird im Spiel gewürdigt.

Es ist ziemlich beeindruckend, wie viel Liebe (und Selbstironie) in diesem Detail steckt – gerade weil es vermutlich viele Spieler*innen gar nicht zu Gesicht bekommen. Date Everything ist am 17. Juni auf Steam erschienen.

Wie steht ihr zu solchen Eastereggs? Charmante Spielerei oder komplett an euch vorbeigegangen?