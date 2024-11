Verdächtiges Datum in PlayStation-Trailer macht Fans Hoffnung - Großes PlayStation Showcase könnte schon bald stattfinden

Womöglich findet schon sehr bald die nächste State of Play oder ein PlayStation-Showcase statt.

Es ist zwar noch gar nicht so lange her, dass Sony den letzten größeren PlayStation Showcase abgehalten hat, aber das muss ja nichts heißen. In einem Jubiläums-Trailer zur PS5 ist nämlich ein ganz bestimmtes Datum aufgetaucht, das einige Fans jetzt glauben lässt, dass genau dann das nächste Sony-Event stattfindet. Es könnte aber auch eine andere Bedeutung haben.

Darum glauben Sony-Fans, dass schon sehr bald das nächste PlayStation Showcase stattfindet

Darum geht's: Sony hat vor Kurzem einen neuen Trailer veröffentlicht und darin ein Datum versteckt. Dieses Datum ist bereits in wenigen Wochen und dementsprechend glauben jetzt manche, dass an diesem Tag irgendetwas passieren wird, wie zum Beispiel, dass dann der nächste PlayStation-Showcase stattfinden könnte.

Wann soll das sein? Am 3. Dezember 2024.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen. Ungefähr nach 46 Sekunden seht ihr oben auf der Anzeigetafel das Datum 3.12.2024, wobei das Jahr als Uhrzeit 20:24 dargestellt wird:

1:38 Play Has No Limits: Sony feiert den Spieltrieb in neuem PS5-Video

Autoplay

Wie realistisch ist das? Was eher dagegen spricht, dass an diesem Tag ein PlayStation Showcase geplant sein könnte, ist die Tatsache, dass der letzte große PlayStation-Showcase beziehungsweise die State of Play aus dem September gerade einmal zwei Monate zurückliegt. Es wäre schon etwas verwunderlich, wenn Sony so schnell das nächste große Event nachlegt.

Außerdem findet wenig später auch noch die Game Awards-Show von und mit Geoff Keighley statt. Die ist für den 12. Dezember geplant und würde sich ebenfalls sehr gut für große neue Ankündigungen und Ähnliches eignen. Ob Sony so kurz davor noch einen anderen, eigenen Showcase auf dem Plan hat, bleibt also fraglich.

Was könnte das Datum sonst bedeuten? Der 3. Dezember 2024 markiert das 30-jährige Jubiläum der ersten PlayStation-Konsole. Genau am 3. Dezember 1994 wurde die nämlich erstmalig in Japan auf den Markt gebracht. Womöglich hat Sony einfach nur deswegen das Datum als kleines, aber feines Easter-Egg in seinem Werbe-Clip platziert.

Oder doch ein großes Jubiläums-Event? Möglich wäre es natürlich trotzdem, dass Sony irgendeine Überraschung an dem Tag für uns auf Lager hat. Wichtige Jubiläen werde immerhin gerne für besondere Ankündigungen genutzt. Es wäre also gar nicht so undenkbar, dass Sony noch einen Showcase oder State of Play-Event abhält. Das würde nicht nur gut zum Jubiläum passen, der Konzern hat es auch schon im Dezember 2019 zum 25. Geburtstag der PlayStation-Marke so gehandhabt. Es bleibt also spannend.

Was steckt eurer Meinung nach hinter dem Datum und wie wahrscheinlich findet ihr es, dass ein Event kommt? Was würdet ihr euch davon wünschen?