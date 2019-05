Zu beliebt: Dauntless-Spieler müssen 3 Stunden lang Schlange stehen

Dauntless ist Free2Play und erschien, nach einer langen Beta-Phase, am 21. Mai für PS4 und Xbox One. Seit dem ist das Spiel sehr beliebt. Das ist einerseits schön für die Entwickler von Phoenix Labs, andererseits bringt es auch ein großes Problem mit sich: Die Server können der Masse an interessierte Nutzern nicht standhalten.

Deswegen haben die Entwickler einen Riegel vorgeschoben und begrenzen die Anzahl der Spieler, die sich gleichzeitig einloggen können. Über diese Grenze hinaus kommt niemand rein.

Das sorgt dafür, dass die Runden weitestgehend fehlerfrei laufen. Der Andrang ist allerdings so groß, dass Wartezeiten von bis zu 3 Stunden auf diejenigen warten, die mitmachen wollen.

Phoenix Labs ist sich dessen natürlich bewusst und hat deswegen vor einigen Stunden die maximale Spielerzahl verdoppelt. Aus der Welt geschafft ist das Problem damit allerdings noch nicht, wie sie selbst anmerken. Der Twitter-Account des Studios ist zur Zeit eine einzige Liste aus Status-Updates.

// Afternoon Update //



? We've DOUBLED the number of Slayers that can play at once (vs. yesterday's max)!

? Queues will soon show your position in line instead of "180+ minutes"!

? We have IDed a bug that is causing crashes and are working to crush it!



