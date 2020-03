Die 10 besten Free2Play-Spiele 2020 für PS4, Xbox One & Switch

Wer nicht immer den Vollpreis für ein Spiel bezahlen will, hat neben Sales auf die Wahl, auf Free2Play-Games umzusatteln. Aber was gibt es aktuell umsonst? Was müsst ihr dabei beachten? Wir haben eine kleine Auswahl für euch vorbereitet.

Wo sind Warzone, Fortnite und Apex Legends ? Normalerweise beginnt jede zweite Free2Play-Liste mit Battle Royale-Spielen wie Fortnite, Call of Duty: Warzone oder Apex Legends. Da die jedoch den meisten bereits bekannt sein dürfen, haben wir sie nicht noch einmal extra vorgestellt, sondern anderen Titeln den Vortritt gelassen. Ihr findet sie weiter unten in der Auflistung.

Wie "free" to play ist ein Spiel?

Auch wenn das Spiel selbst nichts kostet, brauchen viele Online-Spiele Dienste wie PS Plus, Xbox Live oder Nintendo Switch Online, gerade wenn es sich im Multiplayer-Titel oder Modi handelt. Um bei Ab-18-Spielen einen Altersnachweis zu erbringen, kann es auch sein, dass das PSN beispielsweise einen Betrag von ein paar Cent erhebt, um so sicherzustellen, dass wir wirklich über 18 sind.

Destiny 2

Genre: Loot-Shooter

Plattform: PS4, Xbox One

Destiny 2 ist mittlerweile auf PS4 und Xbox One kostenlos spielbar. Der Loot-Shooter entführt uns in eine fremdartige Welt, die wir als Hüter beschützen müssen. Denn eine außerirdische Rasse, die Kabale, überrannten zu Spielbeginn die Erde, raubten den Hütern ihre Kraft und vertrieben die Bewohner aus ihrem sicheren Hafen. Jetzt müssen wir alles daran legen, die Stadt und auch das Licht der Hüter zurückzugewinnen.

Destiny 2 läuft im PvP und PvE-Modus ab, dabei gibt es so genannte Strikes für Dreier- und Raids für Vierergruppen, die gemeinsam Monster aber auch die fiesen Kabale angreifen. In der Gratis-Version von Destiny 2 sind das Hauptspiel, Kampagnen, PvP und PvE-Modi enthalten, das Addon Shadowkeep bleibt jedoch kostenpflichtig.

Dauntless

Genre: Action

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Das Action-Game Dauntless spielt sich fast wie Monster Hunter: World, allerdings umsonst und zum Launch noch mit ein wenig mehr technischen Problemen, die aber mittlerweile behoben sind. Nach einer weltweiten Katastrophe sind die Spieler als so genannte Slayer unterwegs, und machen Jagd auf Behemoths, riesige Monster, die die Welt heimsuchen. Mit jedem erlegten Viech bekommen wir Baustoffe und Ressourcen für mächtigere Waffen und Rüstungen, mit denen wir dann noch stärkere Behemoths erlegen können.

Dauntless könnt ihr allein oder im Koop mit bis zu drei anderen Personen spielen, dabei ist es egal, ob die auf der Switch, der Xbox One oder der PS4 zocken, denn Dauntless funktioniert plattformübergreifend.

Warframe

Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

In Warframe werden wir Teil einer uralten Kriegerrasse, der Tenno, die sich im Krieg mit anderen Fraktionen eines Planetensystems im Krieg befindet. Um unserem Volk den Sieg zu bringen, absolvieren wir auf den Planeten des Systems unterschiedliche Missionen, die Stealth- aber auch Action- und Shooterelemente enthalten. Dreh- und Angelpunkt des Spiels sind die namensgebenden Warframes, Rüstungseinheiten, die Spezialfähigkeiten, Waffen und ein Schiff beinhalten.

Die Missionen können wir dabei entweder allein oder mit bis zu vier Spielern absolvieren, mittlerweile sind PS4, Xbox One und Switch mit an Bord. Das Spiel bekommt regelmäßig neue Inhalte, auf Lootboxen wollen die Entwickler nach eigenen Angaben verzichten.

Gwent

Genre: Rundenstrategie

Plattform: PS4, Xbox One

Gwent ist eigentlich ein Spiel im Spiel. Das erste Mal kamen viele in The Witcher 3: Wild Hunt damit in Berührung, als Geralt in einem Gasthaus zu einer Partie Karten aufgefordert wird. In Gwent müssen wir durch das taktisch kluge einsetzen von Zaubern, Einheiten oder Fähigkeiten am Ende mehr Punkte als der Gegner auf dem Spielbrett haben. Alle Figuren, Zaubersprüche, Monster und Gegenstände sind dabei bereits aus dem Witcher-Universum bekannt.

Gwent ist aktuell für PS4 und Xbox One gratis, doch Entwickler CD Projekt Red hat bereits angekündigt, die Konsolenversionen ab dem 9. Juni einzustellen. Ihr müsst euch also sputen.

Brawlhalla

Genre: Brawler

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Wie für einen Brawler typisch, geht es in Brawlhalla darum, Gegner von Plattformen zu schubsen. Jeder Sturz kostet ein Leben, am Ende gewinnt, wer als letzter übrig ist oder am Ende der Zeit die meisten Punkte hat. Wir können lokal und online spielen, sowohl einer gegen den anderen als auch in Zweierteams gegeneinander.

In der Free2Play-Version haben wir jede Woche die Wahl zwischen acht Kämpfern, die wöchentlich rotieren, insgesamt sind es über 40. Wer eine Figur besonders lieb gewonnen hat, muss sie aber nicht mit Echtgeld kaufen, sondern kann sie im Ingame-Shop mit durch Missionen und Level-Ups verdiente Währung kaufen.

Fallout Shelter

Genre: Aufbau-Simulation

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Die Aufbausimulation Fallout Shelter wurde eigentlich als Werbemittel für Fallout 76 entwickelt, läuft aber immer noch auf allen Konsolen, dem PC und Mobilgeräten. Im Spiel werden wir zu einem Vault-Aufseher, der das Leben und Leiden seiner Bewohner steuern und den Vault vergrößern und verbessern muss.

Dabei muss er auf das Wohlergehen der Menschen achten, sie aber auch auf Missionen schicken, um wichtige Rohstoffe für den Vaultbau heranzuschaffen. Ein bisschen also wie die Sims, nur eben nach der Atom-Apokalypse.

Paladins: Champions of the Realm

Genre: MOBA-Shooter

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Der MOBA-Shooter Paladins: Champions of the Realm schmeißt uns in 5 gegen 5-Matches in eine Arena, in der wir in typischer MOBA-Manier mit Tanks, Damage-Dealern, Support und Flanks gegen das andere Team bestehen müssen. Je ausgewogener wir aufgestellt sind, desto besser unsere Chancen. Aktuell gibt es über 40 unterschiedliche Champions.

Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Modi: Siege, also Belagerung, wo die Teams um einen zentralen Punkt kämpfen. Onslaught, bei dem Kontrollpunkte besetzt und Gegner getötet werden müssen. Und Team Deathmatch, bei dem das Team gewinnt, das als erstes 40 Kills erreicht. Wer auf der Xbox One oder Switch spielt, kann übrigens mit Kollegen auf der jeweils anderen Konsole zusammen zocken.

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Genre: Adventure

Plattform: PS4, Xbox One

The Awesome Adventures of Captain Spirit ist eigentlich eine Demo zu Dontnod Entertainments Life is Strange 2, funktioniert jedoch als in sich abgeschlossenes Adventure. Hauptfigur ist der zehnjährige Chris Eriksen, der sich in seiner Fantasie den Superhelden Captain Spirit erschafft, unter anderem auch, um den Verlust seiner Mutter zu verarbeiten. Zusammen mit Captain Spirit entflieht er der Realität, bereist fremde Planeten und bekämpft fiese Monster.

Die Spielmechaniken funktionieren genau wie im Hauptspiel: Wir laufen durch in der Third-Person-Perspektive durch die Welt, interagieren mit der Umgebung und unterhalten uns mit anderen Figuren, wobei wir immer die Wahl zwischen mehreren Optionen haben, die den Fortgang der Konversation beeinflussen

Asphalt 9: Legends

Genre: Racing Game

Plattform: Switch

Asphalt 9: Legends ist ein klassischer Racer, in dem ihr im Single- und Multiplayermodus Rennen fahren könnt. Je mehr Rennen ihr gewinnt, desto mehr Autos könnt ihr freischalten, die Wagen sind in die Qualitätsstufen D,C,B,A, und S unterteilt. Im Karrieremodus haben wir fünf Abschnitte mit unterschiedlichen Rennen zu bewältigen, im Multiplayermodus spielen wir gegen andere, dabei sind die Fahrer je nach Skilllevel in Bronze, Silber, Gold, Platin und Legende aufgeteilt.

Pokémon Quest

Genre: Action-Adventure

Plattform: Switch

In dem Action-Adventure Pokémon Quest leben wir in einem Pokémon-Universum, das mit seiner Klötzchenoptik stark an Minecraft erinnert. Im Spiel kümmern wir uns um unser Basislager, gehen mit unseren Pokémon auf Expeditionen, locken neue Pokémon an und trainieren diese.

Ziel des Spiels ist, die Insel von wilden Pokémon zu befreien und währenddessen so viele Monster zu sammeln wie möglich. Anders als im Hauptspiel müssen wir die jedoch nicht K.O. schlagen, sondern locken sie mit essen an. Monster in unserem Team können trainiert und mit Power-Steinen verstärkt werden.

Weitere Free2Play-Spiele:

Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Spiele da draußen. Hier haben wir noch ein paar aufgelistet, die es nicht mehr in die Liste geschafft haben. Unter anderem, weil manche von ihnen so bekannt sind, dass sie keiner Extravorstellung bedürfen.

Welche Free2Play-Spiele habt ihr auf eurer Liste? Gefällt euch ein Spiel besonders gut, das hier fehlt? Schreibt es in die Kommentare, damit der Rest der Community vielleicht auch bald euer Lieblingsspiel zockt.