Dauntless im Wertungsspiegel - Erste Reviews & Tests im Überblick

Dauntless, das Free2Play-Action-Rollenspiel von Phoenix Labs, erfreut sich sein seinem Konsolenrelease Anfang Mai bei den Fans an großer Beliebtheit. Tatsächlich wollten so viele Leute als Slayer durch die Postapokalypse ziehen, dass Spieler bis zu 3 Stunden in der Lobby warten mussten.

Aber wie sehen die Kritiker den Titel? Kann er in den Wertungen seinem Konkurrenten Monster Hunter World das Wasser reichen? Wir fassen für euch die ersten Testergebnisse in einer Übersicht zusammen.

Auf OpenCritic erreicht Dauntless im Durchschnitt 80 von 100 Punkten, die sich aus den Wertungen von 8 Magazinen zusammensetzen und die Werte für PS4, Xbox One und den PC beinhalten. Auf Metacritic liegen aktuell nur Wertungen für die PS4 vor, dort kommt der Titel auf einen Metascore von 79 von 100 Punkten, basierend auf 5 Wertungen.

Was wird gelobt: Crossplay auf allen Plattformen, Art Design, gutes Fortschritts- und Belohnungssystem

Was wird bemängelt: Mangelnde Komplexität, Bugs ab und an

Kritiker positiv, User negativ

Auf Metacritic gibt es allerdings einen starken Abfall in den Userwertungen. Dort kommt Dauntless nur auf 3,3 von 10 Punkten, wenn man den Durchschnitt der 61 Spielerwertungen errechnet. Hier handelt es sich nur um Meinungen über die PS4-Version, und die schneidet gar nicht gut ab.

Hier stören sich die Spieler unter anderem an vermehrten Bugs im Spiel, den langen Ladezeiten, der Kamera und Abfällen in der Framerate. Das steht im direkten Kontrast zu den erstaunlich hohen Spielerzahlen. Wir werden diese Sparte weiterhin beobachten.

Magazin Wertung IGN (US) 8,5 von 10 Screen Rant 3 von 5 Sternen GameSpace 8,5 von 10 MMORPG.com 9 von 10 GameSpot 7 von 10 Gaming Bolt 8 von 10 COGconnected 76 von 100 DualShockers 9 von 10

(Stand 03. Juni 2019)

Monster Hunter World oder Dauntless?

Und wie schlägt es sich nun im Vergleich mit dem Kollegen Monster Hunter World? Damit waren wir in unserem Test sehr zufrieden, auch im Wertungsspiegel und auf Metacritic liegt das Action-Spiel mit einem Metascore von 91 zum Release weit vor Dauntless.

Den größten Unterschied gibt es aber in der Meinung der User. Dort wird die PS4-Version mit einer 7,6 von 10 bewertet und ist damit mehr als doppelt so beliebt. Den Vergleich muss man jedoch mit Vorsicht genießen: Immerhin ist Dauntless erst seit Mai auf der PS4 spielbar und aktuell haben nur 61 Spieler ihre Meinung abgegeben. Es wird mit Sicherheit spannend zu beobachten, wie sich das Spiel in den folgenden Monaten macht.

Was haltet ihr von Dauntless?