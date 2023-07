91 auf Metacritic: Gefeierte RPG-Perle gibts im Steam Sale jetzt direkt zum Launch günstiger

Dave the Diver bekommt ihr gerade im Steam Sale im Angebot.

Auf Steam läuft derzeit der große Summer Sale mit knapp 2000 Angeboten, von großen Namen bis kleinen Geheimtipps ist hier alles dabei. Auch aktuelle Releases könnt ihr hier günstig ergattern, so auch einen, der gerade bei Metacritic extrem gute Kritiken einfährt.

Dave the Diver

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Angebotspreis: 17,99 Euro statt 19,99 Euro / 24,28 Euro statt 28,98 für die Deluxe Edition

17,99 Euro statt 19,99 Euro / 24,28 Euro statt 28,98 für die Deluxe Edition Link: Dave the Diver-Angebot im Steam Summer Sale

Mehr Angebote aus dem Steam-Sale findet ihr übrigens hier:

Was ist Dave the Diver für ein Spiel?

In Dave the Diver schlüpft ihr in die Rolle des namensgebende Dave, der in einem Küstenstädtchen ein Sushi-Restaurant eröffnet. Und da sich Dave offenbar nicht auf Lieferant*innen verlassen will, angelt und jagt er als Taucher seine angebotenen Speisen im Meer einfach selbst.

Das RPG ist daher zweigeteilt. Am Tag fährt Dave aufs Meer hinaus und besorgt sich in den Tiefen Fische und andere Zutaten, abends wird die Speisekarte gemanagt und Gäste bedient.

Natürlich gibt es abseits dieser Kernmechanismen auch noch andere Spielelemente, denn Daves Ausrüstung lässt sich beispielsweise nach und nach verbessern, es gibt diverse Auftraggeber im Spiel und auch ein paar Minispiele warten darauf, ausprobiert zu werden.

Zusammen mit der Pixel-Optik ergibt sich ein ungewöhnliches, dadurch aber auch recht einzigartiges RPG, das aktuell ziemlich gut angekommt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen:

1:35 Dieses Adventure mit tauchendem Sushi-Chef ist ein Volltreffer

Lobeshymnen bei Metacritic

Derzeit steht Dave the Diver auf der Aggregationsseite Metacritic bei einer Wertung von 91, basierend auf 9 Kritiken (Stand 3. Juli 2023). Hervorgehoben wird in vielen Tests vor allem das sehr gute Zusammenspiel der Mechaniken, die eine echte Sogwirkung entfachen sollen.

Im Review von IGN heißt es beispielsweise:

"Dave The Diver ist ein großartiges und unvergessliches RPG-Abenteuer, das ich nicht aus der Hand legen kann. Die Geschichte und die Charaktere sind voller Herz und Charme, die Erkundung der Unterwasserwelt und die Verwaltung des Restaurants lassen einen schnell die Zeit vergessen, und die schiere Anzahl an verrückten Minispielen und anderen Überraschungen, die in dem 30-stündigen Abenteuer enthalten sind, sorgen dafür, dass es nie langweilig wird." Travis Northrup, IGN

Gibt es Kritikpunkte? Viel zu kritisieren haben die bislang erschienenen Tests zum Spiel nicht. Allerdings soll die Story des Spiels keine Preise gewinnen und auch manche Nebenaufgaben fallen etwas ab.

Dave the Diver ist Ende Juni für den PC erschienen, im Laufe des Jahres soll das Taucher-RPG auch auf die Nintendo Switch kommen. Einen konkreten Release-Termin gibt es dafür allerdings noch nicht.