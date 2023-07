Dave the Diver: Waffen upgraden und freischalten - so verbessert ihr eure Ausrüstung dauerhaft

So shcaltet ihr neue Waffen frei und verbessert eure ausrüstung dauerhaft in Dave the Diver.

Wenn ihr in Dave the Diver eure ersten Tauchgänge macht, könnt ihr direkt Upgrades für eure Waffen finden – allerdings verliert ihr sie, sobald ihr wieder auftaucht. Keine Sorge, das bleibt aber nicht für immer so, im Spielverlauf schaltet ihr nämlich auch permanente Upgrades frei. Welche Bedingungen ihr dafür erfüllen müsst und was ihr zum Aufwerten braucht, lest ihr hier.

So schaltet ihr permanente Waffen-Verbesserungen in Dave the Diver frei

Die gute Nachricht direkt vorn an: Ihr müsst nichts extra tun, um die Waffenupgrades freizuschalten. Stattdessen müsst ihr einfach in der Hauptstory vorankommen, denn ihr erhaltet das Feature automatisch in Kapitel 2.

Duff meldet sich dann bei euch, um euch mitzuteilen, dass ihr in seiner Laden-App – auf die ihr mit dem Handy zugreift – von nun an auch Waffenupgrades und komplett neue Waffen erhalten könnt. Und darauf solltet ihr unbedingt zurückkommen. In den tiefen Gewässern von Dave the Diver lauern nämlich einige Gefahren, denen ihr mit euren Anfangswaffen nicht gewachsen seid.

Für die Upgrades braucht ihr Materialien und Gold.

So könnt ihr eure Waffen upgraden

Zwar braucht ihr für jedes Waffen-Upgrade auch eine bestimmte Summe Gold, allerdings reicht das allein nicht aus. Um neue Waffen und Upgrades im Shop freizuschalten, braucht ihr nämlich auch Waffen-Upgrade-Kits. Die findet ihr bereits im ersten Level im blauen Loch in den Truhen mit dem gelben Pistolen-Symbol.

Darin findet ihr dann Upgrade-Materialien oder auch Blaupausen für komplett neue Waffen, die ihr im Shop erwerben könnt. Manchmal finden sich allerdings auch nur temporäre Upgrades oder Harpunen-Aufsätze darin, ihr müsst also ein wenig suchen.

Mit der Spitzhacke könnt ihr außerdem weitere benötigte Materialien abbauen, um etwa an Eisen, Fragmente oder Seil zu kommen.

Wie die Truhen im Spiel aussehen, könnt ihr auch hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Habt ihr dann alle benötigten Materialien und das Geld zusammen, könnt ihr eure Waffen in Duffs Shop von nun an dauerhaft verbessern oder ihnen besondere Effekte geben: So können sie etwa Feuer- oder Giftschaden verursachen oder eure Beute betäuben. Die Upgrades fordern also einiges an Sucharbeit, aber es lohnt sich definitiv.