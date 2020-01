Resident Evil-Fans aufgepasst: Dawn of Fear könnte was für euch sein

Sony und Entwickler Brok3nsite haben das Horrorspiel Dawn of Fear angekündigt. Der Titel erscheint exklusiv für die PS4 und das sogar schon bald, nämlich am 3. Februar 2020.

Dawn of Fear orientiert sich an Horrorspiel-Klassikern der 90er-Jahre wie Resident Evil oder Silent Hill und das sowohl optisch als auch spielerisch. Zu den Kernelementen gehören unter anderem:

feste Kameraperspektiven

Third-Person-Perspektive

starker Ressourcenmangel

Darum geht es: Ihr übernehmt die Rolle von Alex, der nach Hause zurückkehrt und dort herausfindet, dass seine Stiefmutter dunkle Kräfte eingesetzt hat, um Kreaturen aus der Unterwelt zu beschwören. Eure Aufgabe ist es nun, die Fieslinge zu verjagen.

Spielerisch wird Dawn of Fear offenbar ein klassischer Mix aus Erkundung, Kämpfen, Rätseln und dem stetigen managen des eigenen Inventars, was natürlich Fans erwähnter 90er-Klassiker einen wohligen Nostalgieschauer über den Rücken jagen dürfte.

Von Newcomern gemacht

Dawn of Fear ist Teil der sogenannten PlayStation Talents Initiative in Spanien. Auf dem PlayStation Games Camp in Valencia wurde den Newcomern Brok3nsite Devkits zur Verfügung und entsprechendes Know-How an die Seite gestellt.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen: