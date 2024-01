'Wir köcheln da was' – Days Gone-Macher äußern sich zu neuem PS5-Projekt und machen Hoffnung

Days Gone war das bislang letzte Spiel von Bend Studio. Der neue Titel wurde bislang nicht offiziell enthüllt.

Schon etwas länger ist bekannt, dass Bend Studio – die kreativen Köpfe hinter dem Open World-Spiel Days Gone – an einer neuen IP arbeiten, die exklusiv für die PS5 erscheinen und einen Multiplayer-Mdous haben wird. Im Mai 2023 kündigten die Entwickler an, dass man "es kaum erwarten könne, zu zeigen, was als nächstes kommt". Danach wurde es allerdings ruhig um das Projekt.

Bis jetzt. Denn auf X (ehemals Twitter) wurde vom offiziellen Account des Studios ein Post abgesetzt, der zumindest vage Hoffnungen macht. Der Inhalt des ersten Posts lautete schlicht "Hey", so als würden die Entwickler zeigen wollen, dass sie noch da sind.

Darauf fragte ein User, wie es mit der neuen IP voran gehen würde. Woraufhin wiederum der Bend-Account antwortete:

"Wir köcheln da was"

Zugegeben: Ein richtiges Update zum aktuellen PS5-Projekt sieht natürlich anders aus, aber alleine die Tatsache, dass es jetzt wieder ein Lebenszeichen gibt, nährt die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr endlich etwas offizielles zum Spiel sehen. Und endlich erfahren, um was es sich bei dem nächsten Bend-Spiel konkret handelt.

Auf Twitter antworten viele User jedenfalls schon fleißig, fragen etwa "ist es köstlich?". Doch eine weitere Antwort vom Bend-Account hat es bislang nicht gegeben.

Definitiv kein Days Gone 2

Dass das neue Projekt definitiv kein Days Gone 2 werden wird, steht unterdessen bereits fest. Wie im letzten Jahr bekannt geworden war, hatte eine Fortsetzung zwar bereits in Grundzügen existiert, war dann aber eingestellt worden – weil Sony nicht an das Spiel geglaubt hatte. Im Mai 2023 ließ Director Jeff Ross in einem Tweet durchblicken, dass der Titel vermutlich schon im letzten Jahr hätte erscheinen können – wenn das Studio daran hätte weiterentwickeln dürfen.

Auch wenn es kein Days Gone 2 geben wird, lohnt sich der erste Teil noch immer. Warum das so ist, erfahrt ihr in unserem Testvideo:

Die Qualitäten von Days Gone stimmen uns jedenfalls optimistisch, dass auch das nächste Projekt von Bend wieder etwas ordentliches wird – dann auch mit der Power der PS5. Worum es sich genau handelt, will man zwar nach wie vor nicht verraten – aber das kleine Lebenszeichen ist zumindest ein positives Signal zum Jahresstart.

Was glaubt ihr wird uns Bend als ihr aktuelles Projekt präsentieren?