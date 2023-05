Days Gone 2 wäre vor einem Monat erschienen, wenn Sony es nicht gecancelt hätte

Days Gone 2 wird wohl nie erscheinen, aber es könnte sogar schon längst draußen sein.

Der Days Gone-Director Jeff Ross trauert. Das PlayStation Showcase habe ihn daran erinnert, dass Days Gone 2 womöglich schon vor einem Monat erschienen wäre. Wenn Sony es nicht gecancelt hätte. Wären die Entwickler*innen der Bend Studios einfach dabei geblieben und hätten direkt im Anschluss an den Erstling weiter an der Reihe gearbeitet, hätte Teil 2 jetzt gut und gerne schon erschienen sein können.

Days Gone 2 kommt wohl nie mehr, aber wir hätten es schon haben können

Darum geht's: Am 24. Mai hat Sony zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein PlayStation Showcase abgehalten. Was allerdings nicht dabei war – und worauf viele Fans gehofft hatten – war das neue Spiel des Days Gone-Entwicklerstudios Bend. Oder vielleicht sogar doch noch einen zweiten Teil. Aber daraus wurde nichts und viele andere Spiele haben wir auch vermisst:

Das sagt der Director: Der Stachel der Einstellung und die Trauer um Days Gone 2 sitzen wohl noch immer ziemlich tief bei Jeff Ross. Auf Twitter schreibt er sinngemäß, dass ihn die PlayStation Showcase-Shows immer etwas fertig machen würden. Weil sie ihn daran erinnern, dass Days Gone 2 schon vor einem Monat veröffentlicht worden sein könnte, wenn sie einfach weitergemacht hätten.

Wieso genau erklärt er auch: Es gibt eine simple Zeitrechnung dahinter, die durchaus realistisch klingt. Nur für den Fall, dass ihr euch fragt, wie Days Gone 2 so schnell auf die Beine gestellt worden wäre.

"Das erste Spiel wurde zum Großteil in den letzten drei Jahren entwickelt (nach vier Jahren 'herumnudeln'), also yeah, ich denke es wäre gut möglich gewesen, ein geiles Sequel in vier Jahren zu machen." (via Twitter)

Was spricht gegen Days Gone 2? Einiges. Unter anderem seien mittlerweile über 90 Menschen nicht mehr beim Entwicklerstudio, die damals an Days Gone mitgewirkt hätten. Außerdem scheine sich Sony einfach nicht für eine Fortsetzung zu interessieren. Dementsprechend sieht Jeff Ross auch kaum noch eine ernsthafte Chance darauf, dass ein Days Gone 2 irgendwann doch noch entwickelt wird.

Wie hart trifft euch diese Erkenntnis, dass ihr theoretisch schon längst Days Gone 2 durchgespielt haben könntet?