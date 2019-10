Days Gone-Spieler macht das Selfie des Jahres

Der Foto-Modus aus Days Gone ist zumindest für uns ein wenig der heimliche Star des Spiels - was ihr in den teils bescheuerten Thumbnails bestimmt schon bemerkt habt. Zwar lassen sich auch mit Lara, Nathan und Co. witzige Bilder machen, aber niemand schaut so, sagen wir, freundlich drein wie der gute Deacon.

Auf Reddit hat User rottame82 jetzt ein Selfie der ganze besonderen Sorte geteilt, das auch gut und gerne auf dem Cover des Spiels oder gar einem hochwertigen offiziellen Screenshots hätte stammen können.

Hier ist sein kleines Meisterwerk:

Während die meisten Spieler aus einer Schutzreaktion heraus bei einer riesigen Horde wohl meist das Heil in der Flucht suchen, nimmt sich rottame82 die Zeit um ein Bild zu machen.

Mit Deacons verbissenem Gesichtsausdruck und der Horde im Nacken ist der Screenshot für einige Reddit-User sogar noch besser als das offizielle Box Art. Hier zum Vergleich:

Wie findet ihr das Bild?