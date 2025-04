Days Gone: Das sind die besten Skills, die ihr für den Überlebenskampf braucht.

Levelt ihr in Days Gone/Days Gone Remastered auf, dann bekommt ihr einen Skill-Punkt, den ihr auf dem Skill-Tree wiederum in eine Fähigkeit investieren könnt. Aber welche Fertigkeiten lohnen sich besonders? In diesem Guide habe ich die besten für euch zusammengetragen.

Update, 25. April 2025: Seit dem 25. April ist Days Gone Remastered für PS5, PS5 Pro und PC verfügbar. Die unten verlinkten Tipps gelten natürlich auch für die Neuauflage.

So ist der Skill-Tree in Days Gone aufgebaut

Bevor ich ans Eingemachte gehe, nochmal eine kurze Übersicht des Skilltrees. Dieser besteht in Days Gone aus drei Kategorien, die unterschiedliche Fähigkeiten für Deacon bereithalten:

Nahkampf: Skills, die sich ums Thema Nahkampfwaffen drehen

Skills, die sich ums Thema Nahkampfwaffen drehen Fernkampf: Skills, die sich ums Thema Schusswaffen drehen

Skills, die sich ums Thema Schusswaffen drehen Überleben/Survival: Allgemeine Skills, die euch das Überleben in der Open World erleichtern



Jede Kategorie verfügt über fünf Stufen, die ihr nacheinander freischaltet. Viele sinnvolle Skills könnt ihr erst auf den höheren Stufen freischalten, aber auch schon zu Beginn stehen euch hilfreiche Fähigkeiten offen.

Hier sind 7 Skills, die euch bei eurem Überlebenskampf helfen werden.

1. Feldreparaturen

Nahkampfwaffen gehen in Days Gone kaputt. Mit einem Skill könnt ihr sie aber reparieren.

Kategorie: Nahkampf

Nahkampf Stufe: 1

1 Effekt: Die Fähigkeit, Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren



Nahkampfwaffen erweisen sich sowohl gegen Freaker als auch gegen menschliche Feinde als wirkungsvoll. Gerade wenn euch in der Hitze des Gefechts die Munition flöten geht, kann ein guter alter Knüppel Leben retten.

Der Nachteil? Baseballschläger, Feuerwehräxte und Co. gehen nach einer Weile kaputt. Es gibt aber einen bestimmten Melee-Skill, den ihr so schnell wie möglich freischalten solltet: Die Fähigkeit, Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren.

Habt ihr diesen Skill erst einmal aktiviert, könnt ihr eure Knüppel ganz einfach über das Waffenrad wieder zusammenzimmern. Natürlich nur, wenn ihr genügend Schrott bei euch tragt. Diesen findet ihr beispielsweise an Autowracks.

2. Geplatzte Lippe



Kategorie: Nahkampf



Nahkampf

Stufe: 2



2

Effekt: Stellt für jeden Nahkampf-Kill Ausdauer wieder her



Eure Ausdauerleiste lässt gerade am Anfang noch zu Wünschen übrig. Allerdings schaltet ihr schon auf Stufe 2 der Nahkampf-Kategorie einen nützlichen Skill frei: Geplatzte Lippe.

Hier wird bei jeder Nahkampfeliminierung ein klein wenig Ausdauer wieder hergestellt, sodass ihr beispielsweise nach einem Kill problemlos eine Ausweichrolle anketten könnt. Gerade im Kampf gegen mehrere Freaker kann das Leben retten.

3. Von der Rolle

Gerade im Kampf gegen Horden kann dieser Skill euer (Über)-Leben vereinfachen.

Kategorie: Nahkampf

Nahkampf Stufe: 4

4 Effekt: Reduziert den Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich

Und wo wir schon bei Ausdauer und Ausweichrollen sind. Den Skill "Von der Rolle" solltet ihr ebenfalls freischalten.

Dieser reduziert den Ausdauerverbrauch beim Ausweichen erheblich und vereinfachte mir den Kampf gegen einen Schwarm oder eine Horde um ein Vielfaches. Denn gerade gegen Freakermassen müsst ihr euch mit Rollen regelmäßig die Haut retten.

4. Kopfrausch

Kategorie: Fernkampf

Fernkampf Stufe: 5

5 Effekt: Durch Kopfschüsse gewinnt ihr Gesundheit zurück



Ein weiterer nützlicher Skill: die Heilung nach einem Kopftreffer. Generell solltet ihr darauf achten, stets aufs Haupt eurer Feinde zu zielen. Damit spart ihr nicht nur Munition, sondern tötet die meisten Widersacher auch auf einen Schlag.

Auf dem Fernkampf-Skilltree könnt ihr besagte Fähigkeit freischalten. Habt ihr das getan, gewinnt ihr bei jedem Kopftreffer einige Lebenspunkte zurück. Der Heilungseffekt ist zwar nicht groß, kann euch in brenzligen Situationen aber aus der Patsche helfen.

5. Unterwegs

Dieser Skill lässt euch beim Sprinten Nachladen

Kategorie: Fernkampf

Fernkampf Stufe: 3

3 Effekt: Die Fähigkeit, beim Sprinten eine Schusswaffe nachzuladen



Gerade wenn euch mehrere Freaker an die Pelle wollen, ist es oftmals schlauer, erst einmal fix die Biege zu machen und ihnen davon zu sprinten. Wer sich im Kampf nicht bewegt, der beißt hier schnell ins Gras.

Der Skill "Unterwegs" erlaubt es euch beim Sprinten (L3-Taste) nachzuladen. Sinnvoll: So rettet ihr im Notfall nicht nur eure Haut, sondern macht eure Wumme für euren Rückschlag feuerbereit.

6. Schnelles Nachladen

Kategorie: Fernkampf

Fernkampf Stufe: 4

4 Effekt: Reduziert die Nachladezeit für Fernkampfwaffen



Habt ihr die nächste Stufe in der Fernkampf-Kategorie erreicht, solltet ihr den Skill "Unterwegs" alsbald mit der Fähigkeit "Schnelles Nachladen" kombinieren.

Diese ist recht einfach erklärt: Deacon wechselt wesentlich flotter das Magazin, sodass ihr im hitzigen Gefecht wichtige Sekunden dazu gewinnt, die über Leben und Tod entscheiden.

7. Ohr am Boden

Kategorie: Überleben

Überleben Stufe: 3

3 Effekt: Hebt in der Überlebenssicht Gegner hervor



Die Überleben-Kategorie habe ich hier ganz schön außer Acht gelassen, was? Tatsächlich finde ich viele Survival-Skills in Days Gone weniger sinnvoll als die Nahkampf- und Fernkampf-Fähigkeiten. Einen Überlebenskniff solltet ihr aber freischalten: "Ohr am Boden".

Dadurch werden Feinde optisch hervorgehoben, wenn ihr die Überlebenssicht aktiviert. Geht ihr eine Mission schleichend an, könnt ihr so Gegner leichter erkennen und ihnen schneller den Garaus machen, bevor sie euch an die Gurgel gehen.

Mehr Infos? Falls ihr noch weitere Guides zu Days Gone sucht, haben wir alle Artikel in einem Hub zusammengefasst:



Alle Guides zum PS4-Spiel in der Übersicht

Days Gone von Bend Studio ist ursprünglich 2019 für die PS4 erschienen und seit dem 25. April 2025 auch als technisch verbesserte Remastered-Version für die PS5, PS5 Pro und den PC erhältlich. Wenn ihr das PS4-Original besitzt, dann könnt ihr für 10 Euro auf das Remaster upgraden. Dies gilt allerdings nicht für die PS Plus-Version des Spiels.

Welche Skills sind eurer Meinung nach besonders hilfreich?