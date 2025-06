Days Gone-Macher Bend Studio entlässt 30% der Belegschaft, nachdem Anfang 2025 schon ihr neues Spiel gecancelt wurde

Bend Studio hat laut einem Report rund 30% seiner Belegschaft entlassen.

Auch an Days Gone-Entwickler Bend Studio geht die bislang größtenteils gescheiterte Offensive von Sony, im Live-Service-Bereich Fuß zu fassen, nicht spurlos vorbei. Nachdem zu Beginn des Jahres ihr langjähriges Projekt eingestellt wurde, folgt jetzt mit der Entlassung von rund 30 Prozent der Belegschaft ein erneuter Dämpfer. (via Bloomberg)

Massenentlassung bei Days Gone-Entwickler

Die Meldung stammt einmal mehr von Bloomberg-Reporter und Brancheninsider Jason Schreier, der sich am Vorabend zu den jüngsten Ereignissen bei Bend Studio auf BlueSky äußerte. Schreier schreibt:

"Bend Studio, die Anfang des Jahres ihr Live-Service-Spiel eingestellt haben, haben heute 30 % ihrer Belegschaft (rund 40 Personen) entlassen, wie Bloomberg erfahren hat. Seit Einstellung des GAAS-Projekts hat das Studio an einem neuen Spiel gearbeitet."

Bend Studio hatten zuletzt im April 2025 ein Remaster von Days Gone veröffentlicht:

1:46 Days Gone bekommt ein Remaster für PS5

So geht es jetzt mit Bend Studio weiter

Wie aus einem Statement von Sony gegenüber Kotaku hervorgeht, waren die Entlassungen notwendig, um längerfristigen Erfolg zu gewährleisten:

"Da sich das Team nun auf sein nächstes Projekt konzentriert, haben wir strategische Änderungen vorgenommen, um das Studio für langfristigen Erfolg besser aufzustellen. Im Zuge dieser Umstellung wurde im Studio eine Reduzierung der Belegschaft vorgenommen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, und wir sind allen Betroffenen für ihren wertvollen Beitrag äußerst dankbar. Bend Studio ist seit Jahrzehnten ein geschätzter Teil der PlayStation Studios, und wir sind weiterhin zuversichtlich, was seine Zukunft und seine kreative Ausrichtung angeht."

An welchem Projekt Bend Studio aktuell arbeitet, ist derweil unklar. Einem Nachfolger zu Days Gone hatte Sony einst eine Absage erteilt. Ob sich der Standpunkt nach Veröffentlichung des Remasters geändert hat, ist nicht bekannt.

Die Folgen von Sonys Live-Service-Offensive

Mit Helldivers 2 als positive Ausnahme, wird spätestens seit Mitte 2024 immer deutlicher, wie stark sich Sony mit der unter Ex-PlayStation-Chef Jim Ryan gestarteten Live-Service-Offensive verkalkuliert hat.

Sollte GAAS (Games as a service) einst neben hochwertigen Singleplayer-Spielen das neue Standbein von Sony PlayStation werden, ist spätestens seit Concord und zahlreichen eingestellten Live-Service-Spielen von Bend Studio, Naughty Dog oder Bluepoint Games klar, dass der Versuch einen neuen Bereich zu bedienen, größtenteils gescheitert ist.

Ganz beendet ist die Offensive jedoch noch nicht. So erscheinen mit Bungies Marathon im September 2025 und Fairgames 2026 noch zwei weitere Live-Service- beziehungsweise Multiplayer-Spiele, die es ersten Previews und Meldungen zufolge jedoch ebenfalls sehr schwer haben werden.

Sollte Bend Studio eurer Meinung nach jetzt an einem Nachfolger zu Days Gone arbeiten oder wünscht ihr euch ein gänzlich neues Spiel von ihnen?