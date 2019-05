Days Gone - So findet ihr die NERO-Geheimwaffe im Spiel

In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Geheimwaffe in Days Gone findet und herstellt. Im Spiel heißt sie IPCA Stun Gun, aber besonders Fans älterer PlayStation-Spiele sollten sie noch unter einem anderen Namen kennen. Die Waffe ist nämlich eine Hommage an den Air Taser aus Syphon Filter, einem PlayStation-Spiel von 1999.

Die Stun Gun lässt sich unbegrenzt nutzen und kann so oft wie ihr wollt gegen eure Feinde eingesetzt werden. Feinde werden erst (wie der Name schon sagt) gestunnt, gehen dann aber nach eine Weile in Flammen auf. Das gilt für die meisten Gegnertypen, also Freaker, Menschen, Ripper und Tiere.

Größere Gegner wie beispielsweise Bären erstarren ebenfalls, können sich aber aus der Starre lösen und greifen wieder an. Um so einen Klops wie den Braunbären kleinzukriegen, braucht es also ein paar mehr Treffer.

Außerdem ist der Taser eher für Einzelziele gedacht, nutzt ihn also nicht, um Horden unschädlich zu machen. Die werden dadurch nur sauer.

Die Waffe gibt es im Lategame, nachdem ihr die Storymissionen abgeschlossen habt. Allerdings müsst ihr ein bisschen dafür arbeiten, denn dieser wartet nicht in irgendeiner Truhe auf euch, sondern muss gecraftet werden.

Schritt 1: Findet 18 IPCA Tech

Um die Stun Gun zu craften, brauchen wir zunächst die 18 IPCA Techs. Besucht dazu die NERO-Stützpunkte und Research Sites auf der Karte und sucht nach Leichen mit weißen Schutzanzügen. Auf der Karte werden die euch mit einem schwarzen X angezeigt. Durchsucht sie, und sie sollten euch eines der IPCA Tech-Ressourcen bringen.

Meistens liegen die Leichen mit den Techs relativ nahe am Stützpunkt, ab und an verstecken sie sich jedoch etwas weiter außerhalb oder in einem der Trucks oder Transporter. Sucht nach Körpern, die in mehrere Teile gerissen wurden, das sind in der Regel die, die ihr braucht.

Im Laufe des Spiels habt ihr wahrscheinlich schon ein paar eingesammelt. Da es sich aber um insgesamt 18 IPCA Techs handelt, die ihr finden müsst, haben wir euch alle NERO-Stützpunkte aufgelistet. Dann könnt ihr in einem Schwung von Region zu Region über die Karte fegen und kontrollieren, wo ihr vielleicht das eine oder andere übersehen habt.

Achtung: Um ein paar der NERO-Checkpunkte zu erreichen, braucht ihr Nitro für euer Motorrad. Wenn ihr also am Anfang noch nicht an alle Punkte kommt, keine Sorge: Kehrt einfach später nochmal mit Nitro im Motorrad zurück.

Cascade Region

Old Pioneer Cemetery NERO Checkpoint

Horse Lake NERO Checkpoint

Marion Forks Tunnel NERO Checkpoint

Little Bear Lake NERO Checkpoint

NERO Research Side

Belknap Region

NERO Research Site

Iron Butte Pass NERO Checkpoint

Rogue Tunnel NERO Checkpoint

Iron Butte Region

NERO Research Site

Lost Lake Region

NERO Research Site

Old Sawmill NERO Checkpoint

Santiam Tunnel NERO Checkpoint

Crater Lake Region

Volcanic Legacy Scenic Byway NERO Checkpoint (Hier versteckt sich die Leiche im Tunnel under dem Checkpoint)

Chemult Community College NERO Checkpoint

NERO Research Site

Highway 97 Region

NERO Research Site

Pillete Bridge Nero Checkpoint

Spruce Lake NERO Checkpoint

Schritt 2: Craftet die Waffe

Nach der ganzen Reiserei ist der zweite Schritt denkbar einfach: Öffnet das Craftingmenü und baut euch die Waffe. Jetzt könnt ihr nach Lust und Laune Freaker toasten gehen.

