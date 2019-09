Son-Goku spielt im Dragon Ball (Z)-Universum den typischen Helden, der sich für die meisten Fans wohl als größter Sympathieträger entpuppt. Für mich war der fiese aber im Herzen liebenswerte Vegeta aber immer eine ganze Ecke interessanter, weshalb ich mich wahnsinnig darüber freute, dass er auch in Dragon Ball Z: Kakarot spielbar sein wird.

Alle spielbaren Helden in DBZ: Kakarot

Diese Figuren spielen wir neben Son-Goku noch

Neues Gameplay mit Vegeta veröffentlicht

Was ist neu? Während der TGS 2019 zeigte Bandai Namco neues Gameplay zum kommenden Action-RPG, in dem der grummelige Saiyajin in den Mittelpunkt des Geschehens rückt.

Im Video sehen wir etwas Free Roaming mit Vegeta. In seinem kultig-pinken "Badman"-Shirt und in gelber Hose läuft und fliegt er durch eine Großtstadt und trifft später auf Tenshinhan, dem er in einem Kampf nonchalant auf die Fresse gibt.

Was steckt hinter dem Badman-Shirt? Das farbenfrohe Outfit des tapferen Kämpfers dürfte langjährige Dragon Ball Z-Fans am meisten freuen. Nachdem sich der Saiyajin dazu entschloss, auf der Erde zu leben, avancierte das Badman-Shirt zu seinem alltäglichen Casual-Outfit. Bei Fans hat es mittlerweile längst Kultstatus erlangt.

Vegetas Bezug zur Farbe Pink ist sogar ein Running Gag im DBZ-Universum. Obwohl er die Farbe nicht mag, trägt er beispielsweise in der Xenoverse-Reihe außerdem einen knallig pinken Scouter.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Im Zuge der TGS 2019 wurde zudem die Collector's Edition des Action-Rollenspiels enthüllt.

Außerdem steht nun offiziell fest, dass auch die Buu-Saga Teil des Spiels sein wird: