Auf Dead Island 2 vorbereiten: Für nur 3 Euro könnt ihr euch den ersten Teil sichern

Wer hoffnungsvoll auf Dead Island 2 wartet, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit, sich auf den Zombie-Horror vorzubereiten: Im PlayStation Store gibt es Dead Island: Definitive Edition aktuell nämlich mit saftigem Rabatt. Wer ein PS Plus-Abo hat, muss gerade einmal 3 Euro bezahlen. Alle anderen kommen mit fünf Euro ebenfalls sehr gut weg.

Was ist im Angebot? Dead Island: Definitive Edition

Dead Island: Definitive Edition Wie groß ist der Rabatt? Mit PS Plus stolze 85%, ohne 75%

Mit PS Plus stolze 85%, ohne 75% Was kostet's? 2,99 Euro beziehungsweise 4,99 Euro

2,99 Euro beziehungsweise 4,99 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 15. September 2022.

Das Angebot läuft noch bis zum 15. September 2022. Wo? Im PlayStation Store

Das ist Dead Island

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release : 2019

: 2019 Regulärer Preis: 19,99 Euro

Darum geht's: Wir befinden uns auf der tropischen Insel Banoi. Eigentlich ist die ein echtes Urlaubsparadies, aber dummerweise sind die Zombies los. Das heißt, dass wir uns das nächstbeste Paddel (oder was halt sonst gerade rumliegt) schnappen und versuchen, irgendwie zu überleben.

So entwickelt sich ein äußerst blutiger Überlebenskampf, der eine ganze Reihe an RPG-Mechaniken mit einer recht großen, offenen Spielwelt, Nahkampf, zerstörbaren Waffen und 4-Spieler*innen-Koop kombiniert. Das Ganze spielt sich sehr atmosphärisch und macht ordentlich Laune – vorausgesetzt, ihr seid über 18 und habt kein Problem mit sehr viel Gore und Splatter. Immerhin war Dead Island lange Zeit indiziert und das nicht grundlos.

Die Definitive Edition ist dabei die verbesserte und hübschere Neuauflage des Zombie-Gemetzels, das ursprünglich schon 2011 für PS3 und Xbox 360 erschienen ist. Das Remaster für PS4 und Co bietet inhaltlich dasselbe, sieht aber sehr viel besser aus dank HD-Texturen und mehr.

Bald kommt Dead Island 2: Nachdem das Sequel bereits vor einer kleinen Ewigkeit angekündigt wurde, war es lange Zeit sehr still um den Nachfolger. Die Fortsetzung musste mehrfach das Entwicklerstudio wechseln, scheint jetzt aber tatsächlich bald zu erscheinen: Am 3. Februar 2023 soll der Titel für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und Stadia erscheinen.

Kennt ihr den Erstling schon oder nutzt ihr jetzt die Chance, um euch auf Dead Island 2 vorzubereiten?