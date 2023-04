Dead Island 2: Collector’s Edition schnell für PS5, PS4 & Xbox sichern, bevor sie ausverkauft ist

Die Dead Island 2 Hell-A Edition enthält den Erweiterungspass, das Steelbook und vieles mehr.

Falls ihr am 21. April besonders stilvoll in die Zombie-Metzelei Dead Island 2 starten möchtet, könnt ihr euch jetzt noch schnell die Hell-A Collector’s Edition für 99,99€ sichern. Die PS5-Version ist leider schon jetzt fast ausverkauft, allerdings beinhaltet die PS4-Version ein kostenloses PS5-Upgrade. Sofern ihr mit dem PS4-Aufdruck auf der Schachtel leben könnt, habt ihr also keinen Nachteil. Die PS4- und Xbox-Version sind momentan noch gut verfügbar, aber auch hier könnten die Vorräte natürlich bald knapp werden. Hier findet ihr sie:

Alternativ könnt ihr das Spiel auch noch in der Pulp Edition vorbestellen. Diese enthält neben dem Hauptspiel zwei DLC-Pakete mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen und kostet 69,99€.

Was bietet die Dead Island 2 Hell-A Edition?

Hier seht ihr die Inhalte der Dead Island 2 Hell-A Edition im Überblick.

Die Dead Island 2 hat neben dem Spiel und einer stilvollen Box noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Allein schon der Erweiterungspass und das schicke Steelbook könnten den Aufpreis wert sein. Hier die Liste sämtlicher Inhalte:

exklusives Steelbook samt Disc

Erweiterungspass

Reisepass für Venice Beach

6 Schlächter-Tarotkarten

2 Anstecker

1 Aufnäher

Pulp-Waffen-Paket

Goldwaffen-Paket

Wie gut wird Dead Island 2?

14:12 Dead Island 2 zeigt knapp 14 Minuten neues Gameplay

Blutiges F.L.E.S.H.-System: Wie gut Dead Island 2 sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht genau sagen. Wir konnten das Hack&Slash-Rollenspiel aber bereits ausprobieren und können daher den positiven Eindruck bestätigen, den auch die jüngsten Trailer hinterlassen haben. Neben den vielen verschiedenen Waffen sorgt das sogenannte F.L.E.S.H.-System, das die Verletzungen der Untoten sehr detailliert und blutig simuliert, dafür, dass wir uns so richtig mit den Zombiehorden austoben können.

Anspruchsvolle Untote: Spielerisch ist Dead Island 2 dabei komplexer und anspruchsvoller, als wir erwartet hätten. Das liegt zum einen daran, dass es viele verschiedene Zombiearten mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen gibt, auf die wir zwangsweise reagieren müssen, wenn wir überleben wollen. Mit der Zeit schalten wir zudem für unsere Spielfigur eine Menge verschiedener Fähigkeiten frei, mit denen wir experimentieren können. Außerdem lassen sich die Waffen auf vielfältige Weise modifizieren und mit zusätzlichen Schadensarten aufrüsten. So ist Elektro-Schaden beispielsweise sehr effektiv bei in Pfützen stehenden Zombies.

