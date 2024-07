Deadpool & Wolverine-Film beschert altem Deadpool-Spiel einen zweiten Frühling - Preise so hoch wie noch nie zuvor

Nicht nur die Kinokassen spielen gerade große Summen von Geld für Deadpool & Wolverine ein, auch die Portemonnaies von Gebrauchtwarenhändler*innen werden ein bisschen voller.

Ihr kennt diesen Lauf der Dinge bestimmt schon: Werk X aus einem Franchise erscheint und ist super erfolgreich. Fans und Neulinge sind gleichermaßen begeistert und wollen mehr davon.

In diesem Jahr konnten wir das zum Beispiel an den hohen Spieler*innenzahlen der Fallout-Spiele nach der erfolgreichen Amazon-Prime-Serie beobachten. Nun löst der Kinofilm Deadpool & Wolverine mit seinem erfolgreichen Start dasselbe Phänomen aus – jedoch für ein deutlich skurrileres Spiel.

Preise von mittelmäßigem Deadpool-Spiel so hoch wie noch nie

Konkret geht es um das Deadpool-Videospiel, das im Jahr 2013 erschienen ist und von den High Moon Studios entwickelt wurde. Das Spiel ist damals für die gängigen Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 und PC erschienen – Nintendo wurde damals bei plattformübergreifenden Veröffentlichungen häufiger rausgelassen.

Schauen wir uns auf Price Charting die durchschnittlichen Preise an, macht Deadpool keinen besonderen Eindruck. Die meisten Preise sind unauffällig tief, außer diejenigen der neueren PS4- und Xbox-One-Versionen.

Vergleichen wir das nun mit den letztenn Verkäufe auf Ebay , so sehen wir, dass das Deadpool-Videospiel nach der Veröffentlichung des Kinofilms teilweise zu Preisen im dreistelligen Bereich verkauft wurde. Gerade scheinen die moderneren Versionen begehrter zu sein, was vermutlich an deren Kompatibilität zu den aktuelleren Konsolen liegt.

Worum geht’s eigentlich in dem Deadpool-Spiel?

Entdecken die Film-Fans womöglich gerade eine versteckte Spieleperle? Das zweifeln wir an der Stelle mal an. Euch erwartet ein gewöhnliches Hack and Slash mit Shooter-Elementen. Das Spiel trägt sich vor allem durch den Deadpool-typischen Humor, der aber auch nicht alles aus seinem Protagonisten herausholen kann.

Wir haben das Spiel vor über 10 Jahren getestet und waren schon damals nicht Hals über Kopf darin verliebt, auch wenn wir den Spaß daran nicht leugnen konnten:

6:00 Deadpool - Test-Video zum abgedrehten Comic-Action-Spiel - Test-Video zum abgedrehten Comic-Action-Spiel

Schauen wir uns die Reviews auf Metacritic an, scheinen sich die Wertungen ebenfalls irgendwo in diesem Konsens zu treffen: Gameplay mau, Humor super. Dennoch befinden sich die Metascore-Wertungen im tiefen 60er-Bereich und der User Score von 7.4 zeichnet ein ähnliches Bild.

Wir finden es super interessant, die Auswirkungen des aktuell erfolgreichen Kinofilms auf ein skurriles Spiel aus den 2010er-Jahren zu beobachten. Wir sind gespannt, ob der Preis in den kommenden Monaten nach dem Hype sich wieder auf den vorherigen Wert senkt oder ob dieses neue Hoch erst einmal bestehen bleibt.

Habt ihr Deadpool & Wolverine schon geschaut oder habt ihr es noch vor?