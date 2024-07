Nur 1,49 Euro im PS Store: Wenn ihr euch ein Spiel aus dem Sale holt, dann sollte es diese Mystery-Perle sein

Dear Esther lohnt sich zum Angebotspreis aktuell besonders.

Aktuell gibt es im PlayStation Store wieder jede Menge Angebote für lohnenswerte Spiele. Mit dabei sind natürlich viele großer Titel, aber auch ein paar kleine Schätze verstecken sich unter den Deals. Eines dieser Highlights wollen wir euch hier vorstellen.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel: Dear Esther

Angebotspreis: 1,49 Euro

1,49 Euro regulärer Preis: 9,99 Euro (das entspricht also einem Rabatt von 85 Prozent)

9,99 Euro (das entspricht also einem Rabatt von 85 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 18. Juli um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Für mehr lohnenswerte Angebote im PlayStation Store, Nintendo eShop und auf Steam geht es hier lang:

Das macht Dear Esther so besonders

0:19 Dear Esther - Teaser-Trailer zur überarbeiteten »Landmark Edition«

Genre : Adventure

: Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Zu Beginn von Dear Esther landet ihr auf einer mysteriösen Insel. Begleitet werdet ihr hier nur von einer Erzählerstimme, die euch einen Brief vorliest, der an eine gewisse Esther gerichtet ist. Ihr müsst nun die Geheimnisse der Insel aufdecken und herausfinden, wer Esther eigentlich ist und welche Verbindung sie zu eurem Charakter hat.

Das tut ihr, indem ihr die einsame und menschenleere Umgebung erkundet und Story-Fragmente sammelt. Nach und nach entfaltet sich so eine emotionale Geschichte, über die wir euch noch nicht zu viel verraten wollen. So viel sei aber gesagt: Dear Esther spielt mit kreativer Erzählweise und lässt viel Raum für Interpretationen. Auch, was wirklich real ist, müsst ihr euch selbst erschließen.

Das Spiel verzichtet dabei komplett auf typische Spielmechaniken wie Kämpfe und auch NPCs gibt es nicht. Stattdessen wird der Titel zu den Walking Sims gezählt. Entsprechend ist das Gameplay sehr entschleunigt, worauf man sich natürlich einlassen können muss.

Dafür belohnt euch Dear Esther aber auch mit einer dichten, melancholischen Atmosphäre und einer sich langsam entfaltenden, emotionalen Geschichte, über die ihr vermutlich noch lange nachdenken werdet.

Das Spiel ist übrigens perfekt für einen gemütlichen Zockerabend geeignet, einen Durchlauf schafft ihr nämlich in rund anderthalb Stunden. Das mag nicht nach viel klingen, aber zum aktuellen Aktionspreis können wir euch diese Erfahrung nur ans Herz legen.

Kennt ihr Dear Esther bereits oder wollt es noch spielen?