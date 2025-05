"Ich will meinem Vergangenheits-Ich eine runterhauen": Animal Crossing-Fan setzt Insel zurück und merkt erst danach, dass er so das seltenste Gebäude im Spiel gelöscht hat

Für diesen Animal Crossing-Fan gab es ein böses Erwachen, nach dem Resetten der Insel gab es eine Gebäudestufe plötzlich nicht mehr.

Es gibt nichts Schlimmeres, als seltene Items in einem Spiel zu verlieren, weil ein Spielstand futsch ist. Okay, ein paar schlimmere Dinge gibt es vermutlich doch. Beispielsweise, wenn man selbst dafür verantwortlich ist, weil man den Speicherstand gelöscht hat. So dürfte es diesem Fan ergangen sein, der jetzt ein Gebäude vermisst, das es inzwischen in Animal Crossing: New Horizons gar nicht mehr gibt.

Fan löscht Animal Crossing-Spielstand und merkt erst später, dass damit eine Gebäudeform für immer verloren ist

Animal Crossing-Fan Sniffythegod hat die etwas traurige Story auf Reddit geteilt. Wie der User hier berichtet, hat er vor ein paar Monaten seine Insel in Animal Crossing: New Horizons resettet, also den Spielstand gelöscht und komplett von vorn angefangen.

1:20 Floatopia in 79 Sekunden: Das steckt hinter der kostenlosen Animal Crossing-Alternative

Autoplay

Der Grund dafür war, dass auch die Familie der Person auf der Insel gewütet und sie "einigermaßen zerstört" hatte. Nachdem der User ausgezogen war, dachte er sich also, dass es Zeit für einen Neuanfang sei.

Also setzte er seine Insel zurück ohne zu wissen, dass er damit eine bestimmte Gebäudestufe für immer verlieren würde. Konkret geht es dabei um die zweite Form des Museums, die ihr nach dem ersten Upgrade freischaltet – oder freigeschaltet hattet, inzwischen gibt es sie nämlich gar nicht mehr im Spiel.

Zu Release gab es nämlich noch eine Museumsstufe, die das Gebäude in beigen Sandstein gehüllt hat. So sah das Gebäude ursprünglich aus, bevor es um die Kunstgalerie erweitert wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit dem Update 2.0 hatte Animal Crossing diese Zwischenstufe für das Museum komplett entfernt. Stattdessen wird die ursprünglich dritte Version mit der Kunstgalerie jetzt automatisch beim Bau des Museums freigeschaltet.

Zuvor musstet ihr noch von Reiner ein Gemälde kaufen und es an das Museum spenden, dieser Schritt fällt inzwischen ebenfalls weg.

Es ist also kein Wunder, dass heutzutage kaum noch jemand das sandsteinfarbene Museum besitzt. In den Kommentaren des Reddit-Posts wird deutlich, dass viele Fans sich gar nicht mehr an dieses Gebäude erinnert hatten. Immerhin ist Update 2.0 vor inzwischen rund dreieinhalb Jahren erschienen.

User Sniffythegod hat sich entsprechend definitiv darüber geärgert, seine Insel zurückgesetzt zu haben. Es hat aber eine Weile gedauert, ehe die Reue eingesetzt hat. Sieben Monate lang war es dem Fan nämlich recht egal, dann blätterte er allerdings durch seine Screenshots und fand das Bild des alten Museums. Da können wir mit seinen Worten nur mitfühlen: "Ich würde meinem Vergangenheits-Ich jetzt zu gerne eins über den Dötz geben."

Habt ihr auch schon einmal einen wertvollen Spielstand versehentlich gelöscht?