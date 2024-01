Death Note-Macher zeigt Dragon Balls Bulma im neuen Look - und übertrifft alle Erwartungen

Light Yagami von Death Note und Bulma von Dragon Ball. (Bild: © Takeshi Obata / Akira Toriyama)

Dragon Ball ist einer der beliebtesten Animes aller Zeiten. 2016 haben sich verschiedene Mangakas zum damaligen 30. Geburtstag von Dragon Ball zusammengetan. In Ehren von Akira Toriyama und seiner Schöpfung fertigten sie Zeichnungen von Son Goku & Co. in ihrem Stil an. Einer dieser Mangakas ist Takeshi Obata, der Autor der berühmten Death Note-Reihe.

Obata, den Fans auch vom Bakuman-Manga kennen, zeichnete seine eigene Version von Bulma im Hightech-Look und Gokus Gefährtin sieht dabei unglaublich cool aus.

Bulma im komplett neuen Look

Bulma in einem komplett anderen Look. (Bild: © Takeshi Obata)

Für das “Dragon Ball 30th Anniversary - Super History Book”, verpasste Obata der blauhaarigen Wissenschaftlerin ein neues Design im dunklen Motorradanzug mit dem Capsule Corp-Logo auf dem Rücken, während sie sich an das klassische Motorrad aus dem ersten Kapitel von Dragon Ball anlehnt. Im Hintergrund ist nochmal das Capsule Corp-Logo groß dargestellt.

Auch wenn hier eher der Bakuman-Stil greift, ein kleines bisschen Death Note lässt sich in Bulmas Gesicht an den großen Augen und feinen Linien in den Haaren aber auch erkennen. Ihr sanftes Aussehen erinnert an Misa Misa aus Death Note.

Die Zeichnung von 2016 enthält einen handgeschriebenen Schriftzug von Obata mit Glückwünschen an Akira Toriyama zum 30. Jubiläum von Dragon Ball und zeigt somit, wieviel Respekt und Anerkennung er für Toriyama und dessen Werk hat.

Wo könnt ihr Dragon Ball schauen oder lesen?

Der Manga ist digital auf der offiziellen Webseite vom Shueisha-Verlag auf Englisch zu lesen. Dragon Ball und Dragon Ball Z sind in Deutschland aktuell leider auf keinem Streamingdienst zu sehen. Die Fortsetzung Dragon Ball Super läuft derzeit auf ProSieben MAXX und drei Filme (Dragon Ball Z: Resurrection of “F” und die zwei Dragon Ball Super Filme) sind auf Crunchyroll verfügbar.

Es wurde zudem für nächstes Jahr eine neue Dragon Ball-Serie namens Dragon Ball Daima angekündigt. Dragon Ball Daimas Geschichte setzt zwischen den Geschehnissen von Dragon Ball Z und Super an, in der Son Goku und seine Freunde durch den Drachen Shenlong wieder in Kinder verwandelt wurden.

Wie ist eure Meinung zu dieser Neuinterpretation von Bulma?