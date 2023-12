Dragon Ball Super: Kapitel 100 weckt wohlige Erinnerungen an legendären DBZ-Kampf gegen Radditz

In Dragon Ball Super: Super Hero kämpft Son Gohan mit Piccolo gegen Cell Max.

Der Dragon Ball Super-Manga hat jetzt endlich das große Finale des epischen Kampfs zwischen Cell Max, Son Gohan und Piccolo erreicht. Fans kennen die Szenen bereits aus dem letzten Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero.

Anlässlich des 100. Kapitels gibt es im Manga sogar richtig viele farbige Seiten und die sind schon vorab geleakt. Vor allem eine Szene daraus erinnert an einen legendären Oldschool-Kampf aus Dragon Ball Z: Den gegen Radditz.

Dragon Ball Super: Kapitel 100 liefert coole Hommage an Radditz-Kampf aus DBZ

Darum geht's: Kapitel 100 des Dragon Ball Super-Mangas ist da und bietet allerfeinsten Fanservice. Wir bekommen jede Menge farbige Seiten zu sehen und die zeigen vor allem das coole Ende des Kampfs zwischen Son Gohan, Cell Max und Piccolo. Hier wachsen sowohl Piccolo als auch Son Gohan über sich hinaus.

Bald geht es übrigens in Anime-Form mit Dragon Ball Daima weiter:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Wer den DB Super: Super Hero-Film gesehen hat, weiß natürlich, wie die Sache ausgeht. Orange Piccolo schnappt sich Cell Max und hält ihn fest. Son Gohan erreicht mit seiner Beast-Form eine völlig neue, noch stärkere Kraftstufe und erledigt Cell Max mit der Teufelsspirale. Er trifft ihn direkt in den Kopf und das Ganze ist sofort vorbei.

So sehen die beeindruckenden Szenen jetzt im farbigen Manga aus:

Das Ende des Kampfs noch einmal so zu sehen, macht erneut sehr schön deutlich, dass es sich hierbei um eine Anspielung und Hommage an einen sehr frühen Dragon Ball Z-Kampf handeln dürfte. Selbstverständlich nicht nur diese Manga-Szene, sondern auch die im Film, aber hier kommt sie ganz in Ruhe noch einmal etwas besser zur Geltung.

Radditz gegen Piccolo und Son Goku: Bereits vor vielen Jahren gab es nämlich eine sehr ähnliche Szene in Dragon Ball Z. Damals haben Son Goku und Piccolo gegen Radditz gekämpft, sogar Son Gohan taucht schon einmal kurz auf und mischt ein bisschen mit. Nach einigem Hin und Her können die Z-Kämpfer Son Gokus Bruder Radditz nur dadurch besiegen, dass Son Goku ihn festhält und Piccolo die Teufelsspirale einsetzt.

Die Rollen sind hier natürlich ein bisschen vertauscht und Piccolo erschießt Son Goku gleich mit, aber die Ähnlichkeit des Ganzen ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Sogar die Art der Attacke stimmt überein. Wir gehen zumindest einfach mal davon aus, dass die Menschen hinter Dragon Ball sehr genau wussten, was sie hier tun und dass diese Anordnung kein Zufall ist.

Was steckt noch drin und wie geht's weiter? Im 100. Dragon Ball Super-Kapitel bleibt die ganz große Überraschung leider aus. Immerhin sehen wir Vegeta und Son Goku kurz miteinander trainieren (und offenbar gelingt es Vegeta, Son Goku zu besiegen!) und Bulma meldet sich bei Whis, was ein Teaser für den nächsten Arc sein dürfte. Aber ob der sich jetzt um die Geschichte aus Dragon Ball Daima dreht oder etwas ganz Neues aufgreift, bleibt weiterhin unklar.

Wie denkt ihr über das, was in Kapitel 100 zu sehen war? Habt ihr die Hommage auch erkannt und was glaubt ihr, wie es weitergeht?