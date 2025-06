An Death Stranding 2 als PS5-Exclusive hat Nintendo mitgearbeitet und das hat es mit der Erwähnung in den Credits auf sich

Death Stranding 2 ist PS5-Exclusive von Kojima Productions, aber Nintendo hat auch seine Finger im Spiel.

Eigentlich würde niemand erwarten, dass eine Firma, die zu Nintendo gehört, an einem PS5-Exclusive von Hideo Kojimas Entwicklerstudio mitwirkt. Im Fall von Death Stranding 2 ist das trotzdem so, es könnte aber einen ganz simplen Grund haben. Die Firma wurde erst vor Kurzem von Nintendo übernommen und widmet sich in erster Linie Motion Capturing-Aufnahmen und Computer-Grafik-Animationen.

Im Death Stranding 2-Abspann taucht "Nintendo Pictures" auf und das steckt dahinter

Nintendo Pictures gehört seit 2022 zu Nintendo, hieß vor der Übernahme aber noch ganz anders, nämlich Dynamo Pictures. Die Hauptaufgabe des Unternehmens ist es, sich auf die "Entwicklung von visuellen Inhalten zu fokussieren, indem Nintendo-Marken genutzt werden". Da wirkt es nur umso verwunderlicher, dass die Firma an Death Stranding 2 gearbeitet hat.

Ganz so verwunderlich ist das aber gar nicht: Vor der Nintendo-Übernahme hat Dynamo Pictures an mehreren Filmen und Serien, aber auch an Spielen mitgewirkt. Zum Portfolio zählen beispielsweise Monster Hunter World, Persona 5, Nier Replicant, Final Fantasy XIII-2 oder Death Stranding.

Seit der Übernahme wurde in puncto Spielen sonst aber eigentlich nur an Nintendo-Titeln wie Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder oder etwa dem Super Mario RPG gearbeitet. Mit der Ausnahme von Death Stranding 2: On the Beach, versteht sich.

Was könnte der Grund dafür sein?

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Eventuell hat Nintendo Pictures noch vor der Übernahme und bereits als Dynamo Pictures an Death Stranding 2 gearbeitet. Genauso gut denkbar wäre aber zum Beispiel auch, dass es einfach noch Verträge aus der Zeit davor gab, die nun erfüllt worden sind (via: VGC).

Im Motion Capturing-Bereich und der CG-Produktion abseits von Spielen war Nintendo Pictures seit 2022 aber zum Beispiel auch am Toei-Anime Pretty Cure beteiligt. Es könnte also sein, dass die Firma ganz generell auch einfach weiterhin an anderen Projekten mitwirkt, die nichts mit Nintendo und seinen Marken zu tun haben.

Wie kurios findet ihr es, dass eine Nintendo-Firma an einem PS5-Exclusive beteiligt war? Hättet ihr das erwartet?