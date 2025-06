Death Stranding 2: Der Early Access kostet euch 10 Euro und viel Zeit

Ab heute könnt ihr Death Stranding 2 spielen.

Wie so viele moderne Spiele bietet auch Death Stranding 2 für einen entsprechenden Aufpreis früheren Zugang. Wer 10 Euro mehr bzw. insgesamt 89,99 Euro zahlt, kann bereits seit wenigen Stunden Sams zweites Open World-Abenteuer zocken, das nach unserer Einschätzung ein Fest für Fans des Vorgängers ist. Allerdings könnt ihr nicht nur Geld, sondern auch eine Menge Zeit sparen, wenn ihr erst zum normalen Release am 26. Juni einsteigt.

Später in Death Standing 2 einsteigen spart Zeit

Vorab sollten wir erwähnen, dass sich unser Rat vor allem an diejenigen unter euch richtet, die Death Stranding 2 online spielen wollen.

Hier kommt das Action-Adventure wie bereits im Vorgänger mit einem sehr coolen Koop-Multiplayer daher. Haben andere Spieler*innen etwa Brücken über Flüsse errichtet, Leitern zum Erklimmen von Bergen positioniert oder eine Straße ausgebaut, seht ihr die Bauten in eurer Spielwelt und könnt sie entsprechend nutzen.

21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zu neuem Open-World-Hit für PS5

Und an dieser Stelle müssen wir euch einen kleinen Schwank aus unserer Testphase erzählen, bei der wir uns im Anfangsgebiet wohl etwas mehr Zeit als internationale Kolleg*innen gelassen haben.

Als wir nämlich in den Online-Modus gewechselt und in spätere Gebiete vorgedrungen sind, waren schon viele schwer zu erreichende Pfade mit Hilfen wie Leitern, Brücken oder Kletterseilen versehen und auch allerhand Vehikel um die Bunker und Verteilerzentren positioniert.

Death Stranding 2 im Test: Die PS5 hat ein neues Open World-Meisterwerk von Dennis Michel

Eine richtig coole Erfahrung

Für Puristen, die sämtliche Arbeit selbst erledigen wollen, ist das vielleicht etwas zu viel des Guten. Wir haben die Hilfen jedoch als sehr coole Zusammenarbeit empfunden und uns unsererseits mit der ein oder anderen gut platzierten Leiter oder einem Hinweisschild revanchiert.

Und hey, wenn wir keinen Support mehr wollten, sind wir fix in den Offline-Modus gewechselt.

Spielt ihr Death Stranding also erst in wenigen Tagen, könnt ihr schon auf viele Hilfen aus der Community zurückgreifen und habt zudem noch ein paar Euro gespart, was jetzt auch nicht so verkehrt ist.

Werdet ihr Death Stranding 2 eher offline spielen oder online mit anderen Leuten zusammen das chirale Netzwerk ausbauen?