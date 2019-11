Death Stranding auf der EGX: Trefft Hideo Kojima auf der Messe

Death Stranding erscheint schon am 8. November für die PS4, Entwickler Hideo Kojima ist schon vor dem Release auf Pressetour. Unter anderem führt ihn sein Weg nach Berlin, wo er auf der Spielemesse EGX in einem Panel zu sehen sein wird.

Was passiert? Am Sonntag, den 3. November 2019, wird Hideo Kojima auf einem Panel der EGX sprechen. Wer mindestens 18 Jahre alt ist und in der Nähe von Berlin wohnt, kann ab 15 Uhr zuhören, wie er zusammen mit dem deutschen Regisseur Faith Akin über Death Stranding und dessen Inszenierung spricht.

Im Anschluss wird Kojima eine Stunde lang für Fotos zur Verfügung stehen, wer also schon immer einmal mit der Videospiellegende sprechen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu.

Wie komme ich dahin? Wenn ihr in und um Berlin wohnt und mindestens 18 Jahre alt seid, könnt ihr auf der Webseite der EGX noch Karten kaufen, aktuell ist der Sonntag noch nicht ausverkauft.

Ich wohne zu weit weg! Solltet ihr nicht dabei sein können, aber trotzdem neugierig auf den Entwickler sein, könnt ihr das Panel auch live verfolgen, entweder auf der Facebookseite von PlayStation DACH oder auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions, den wir euch unten eingebunden haben.

Was ist die EGX?

Die EGX ist eine Videospielmesse, die international schon länger, aber erst im zweiten Jahr in Berlin stattfindet. Da hier zum einen eine Altersbegrenzung ab 18 Jahren vorliegt und die Messe noch nicht so bekannt ist wie beispielsweise die Gamescom, haben Fans hier die Möglichkeit, sehr viel näher an Spiele und Entwickler zu kommen und Paneltalks in kleinem Rahmen zu lauschen.

Wenn ihr euch zunächst einmal ein Bild von Kojimas neustem Werk machen wollt, empfehlen wir euch unseren Test zu Death Stranding, einem Spiel, das aktuell die Kritikerlager spaltet. Oder ihr schaut euch einfach unser Video an: