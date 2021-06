Death Stranding Director's Cut: PS5-Version mit neuen Inhalten angekündigt

Sein nächstes, großes Projekt hat Hideo Kojima zwar nicht verraten, dennoch hatte er im Summer Game Fest-Stream etwas anzukündigen. Mit einem gewohnt schrägen Trailer enthüllte Kojima die offizielle PS5-Version von Death Stranding. Der sogenannte Director's Cut wird nicht nur mit - vermutlich überarbeiterer Grafik - aufwarten, sondern auch mit neuen Inhalten. Das deutet nicht nur der Name an, sondern auch ein neues Areal, inklusive Gegnertyp.

Death Stranding: PS5-Version kommt in der Director's Cut-Edition

Im ersten Trailer zur PS5-Version sehen wir Norman Reedus in seiner Paraderolle als post-apokalyptischer Briefträger, wie er eine große Halle voller Gegner beäugt und sich überlegt, wie er vielleicht an ihnen vorbei kommt - mit einer nicht gerade subtilen Anspielung auf die Metal Gear-Reihe:

Link zum YouTube-Inhalt

Was steckt in der Director's Cut-Fassung? Das wissen wir bisher nicht. Der Trailer scheint nur die Stimmung setzen zu wollen. Allerdings gab Kojima an, dass es in den nächsten Wochen mehr zur PS5-Version von Death Stranding geben wird.

Was würdet ihr euch in einer Director's Cut-Fassung wünschen?