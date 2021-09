Death Stranding Director's Cut hat ein P.T. Easter Egg, bei dem ihr euch in die Hose macht

Der Death Stranding Director's Cut für PS5 bringt nochmal allerhand Neuerungen ins Spiel: Von einer verbesserten Kampfmechanik, einem Schießstand, einer Rennstrecke, neuem Liefer-Support bis hin zu einer neuen Story-Mission.



Während die meisten dieser Änderungen euch das Leben leichter machen sollen, hat ein neues Easter Egg im Spiel aber wohl ein ganz anderes Ziel - Denn da läuft es uns kalt den Rücken runter.

Bei diesem Easter Egg wollen wir die PS5 am liebsten ausmachen

Darum geht's: Im Directors Cut gibt es nämlich eine neue Szene, die in Sams Zimmer ausgelöst werden kann. Dabei sehen wir, nachdem Sam aufgewacht ist, wie das Zimmer merkwürdig gedimmt ist und der Schatten einer humanoiden Gestalt in der Dusche zu erkennen ist:

Fans von P.T., der spielbaren Demo zum inzwischen gecancelten Silent Hills, das ebenfalls von Hideo Kojima entwickelt wurde, dürften die schattenhafte Figur direkt als Referenz auf die ebenso unheimliche Lisa aus P.T. erkennen. Damit ist der Spuk aber noch nicht vorbei, denn die Szene geht noch weiter. Redditor DounbleTimeRusty hat sie in ganzer Länge hochgeladen, wenn ihr sie euch anschauen wollt:

Was ist im Video zu sehen? Nachdem Sam die schattenhafte Figur beim Aufwachen bemerkt, geht die Szene erst weiter, wenn wir uns entscheiden, duschen zu gehen. Dann bewegt sich Sam langsam auf die Duschkabine zu, während die schattenhafte Gestalt darin anfängt unmenschlich zu zucken und umherzuspringen, bevor sie aus der Duschkabine heraus auf uns zuspringt und Sam scheinbar aus einem Alptraum erwacht.



Wenn ihr wissen wollt, was sonst alles neu am Director's Cut ist, könnt ihr euch die Neuerungen im Trailer ansehen:

Das Easter Egg dürfte vermutlich besonders Fans von Silent Hill freuen, die traurig darüber waren, dass der Reboot-Titel Silent Hills gecancelt wurde. Auch die P.T.-Demo selbst ist inzwischen eine Rarität, da sie nicht mehr im PlayStation Store runtergeladen werden kann und nur noch auf einigen PS4-Festplatten zu finden sein dürfte.



Zumindest könnte es sich dabei nicht um das letzte Horror-Projekt von Hideo Kojima handeln. Bereits mehrfach kamen in der Vergangenheit Gerüchte auf, dass Kojima an einem episodischen Horrorspiel arbeite. Zuletzt hieß es, dass der Titel womöglich für Xbox erscheint.

