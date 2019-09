Death Stranding ist jetzt "gold" & offiziell fertiggestellt

Falls ihr bis zuletzt noch befürchtet hattet, Death Stranding könnte sich noch einmal verschieben und nicht pünktlich erscheinen, dürft ihr euch jetzt beruhigen. Hideo Kojima verkündete auf Twitter die Fertigstellung seines neuen Spiels und hält die Gold-Version von Death Stranding in die Kamera.

Die Gold-Version eines Spiels bezeichnet die fertige Version, die für die Retail-Produktion eingereicht wird. Damit dürfte dem Release am 8. November nichts mehr im Wege stehen.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p