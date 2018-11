Bei den The Game Awards geht es zwar in erster Linie um die Preisverleihungen, doch in den letzten Jahren hat sich das Event auch durch exklusive Enthüllungen hervorgetan. Zuletzt versprach Veranstalter Geoff Keighley sogar das bislang größte Lineup in Sachen Neuankündigungen. Möglicherweise wissen wir schon jetzt etwas mehr.

Wie die brasilianische Website Combo Infinito (via Push Square) berichtet, soll bei der Redaktion eine offizielle Mail von Sony Brasilien eingegangen sein.

In dieser Mail wird angeblich verraten, dass im Rahmen der The Game Awards 2018 die Release-Termine von Death Stranding, Ghost of Tsushima als auch Dreams enthüllt werden sollen.

Auch neues Gameplay? Im Zuge dessen wird spekuliert, dass Sony dann auch neues Gameplay-Material zu den Spielen zeigt. Das wäre eine interessante Wendung, denn Sony selbst sagte erst vor einigen Wochen die diesjährige PlayStation Experience ab, eben weil der Konzern nicht ausreichend neue Inhalte vorzustellen habe.

Zumindest im Hinblick auf Death Stranding ist eine Bekanntgabe des Release-Termins nicht unwahrscheinlich. Aktuellen Gerüchten zufolge soll das Spiel von Mastermind Hideo Kojima bereits vollständig spielbar sein und sich derzeit in der Polishing-Phase befinden.

Wann findet das Event statt? Die Show der Game Awards findet am 7. Dezember 2018 um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt sie via Livestream unter anderem über Youtube, Twitch, Facebook, PSN und Xbox Live anschauen.

Was glaubt ihr?