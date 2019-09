In Death Stranding hören wir das Baby durch den BB-PS4-Controller

Death Stranding kommt mit allerlei kuriosen Features: meterlangen, ausfahrbaren Leitern, Urinmessung und jetzt auch Babygeräuschen. Die kommen jedoch nicht aus den Kopfhörern, sondern aus unserem PS4-Controller.

Die Information lieferte uns Entwickler Hideo Kojima in einem Tweet über den BB-Controller, der der Limited Edition Death Stranding-PS4 beiliegt. Je nach Setting, so sagt er, sei es möglich, BBs Stimme durch den BB-Controller zu hören.

By setting, you’ll be able to have BB’s voice coming out from this BBish controller???????????? pic.twitter.com/BzBRI4Oyxb