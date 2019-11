Death Stranding - Warum ihr unbedingt die Pizza ausliefern solltet

In Episode 3 bekommt ihr früher oder später neben euren anderen Aufträgen auch Auftrag 26: "[Dringend] Lieferung frischer Pizza: Peter Englert". Dieser scheint gerade für eine Lieferung mit limitierter Zeit recht wenig Likes zu bringen, ihr solltet ihn aber definitiv trotzdem abschließen!

Hier im Guide erfahrt ihr, wie ihr die Quest-Reihe bestmöglich abschließt und was euch als Belohnung erwartet.

Harte Arbeit für ein bisschen Pizza

Zunächst wollen wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr die Pizzen optimal beim Empfänger abliefert.

Pizzen immer waagerecht transportieren: Neben dem Zeitlimit von gerade mal 30 Minuten, müsst ihr beim Ausliefern von Pizza immer darauf achten, dass ihr die Pizzaboxen nicht vertikal stapelt, ansonsten nimmt die Pizza im Karton mit der Zeit Schaden.

Ausnahmsweise nicht automatisch anordnen: Im seltenen Fall von Pizzalieferungen ist es also tatsächlich nicht empfohlen im Frachtmenü die "Automatisch anordnen"-Funktion zu nutzen, da das System nicht darauf achtet, ob die Pizza nun vertikal oder horizontal gestapelt wird. Gerade wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, kann euch die Pizza dann innerhalb der Lieferzeit schon einmal gänzlich kaputtgehen.

Reparaturspray funktioniert trotzdem: Falls eure Pizzen trotzdem mal beschädigt werden, könnt ihr natürlich wie bei jeder anderen Fracht auch ein bisschen Reparaturspray über die Boxen sprühen. Das klingt zwar im ersten Moment nicht so appetitlich, scheint aber für Peter Englert keinen Unterschied zu machen.

Es bleibt nicht nur bei Pizza: In einer späteren Mission müsst ihr zusätzlich zur Pizza sogar noch eine Flasche Champagner mitliefern, die ihr nur in eurer Hand tragen dürft. Das erschwert die Fortbewegung ungemein, da ihr so nicht klettern oder ein Fahrzeug bedienen könnt.

Pizzaservice rund um die Uhr

Insgesamt fünf Aufträge gilt es abzuschließen: Der Pizza-Auftrag bleibt kein Einzelfall und so bekommt ihr über den Verlauf des Spiels insgesamt fünf verschiedene Aufträge, bei denen ihr Pizzen an Peter Englert liefert. Diese haben allesamt ein Zeitlimit und werden zunehmend schwieriger.

Hier ist eine Liste aller Pizza-Aufträge und wo ihr sie findet:

Episode 3 (Auftrag 26) - Lake Knot City

Episode 5 (Auftrag 40) - South Knot City

Episode 5 (Auftrag 45) - Zeitregen-Farm

Episode 9 (Auftrag 57) - Mountain Knot City

Episode 10 (Auftrag 66) - Bunker des ersten Preppers

Die Belohnung kommt zum Schluss

Hartnäckigkeit wird belohnt: In Episode 10 schließlich steht der Bunker von Peter Englert weit offen und ihr könnt euch darin umschauen. Hier erfahrt ihr, wer hinter dem Namen steckt und findet zudem einen Speicherchip mit interessanten Hintergrundinfos zu einem wichtigen Charakter des Spiels. Den Bunker könnt ihr zwar auch ohne die Pizzalieferungen betreten, jedoch gibt es eine besondere Belohnung für Spieler, die alle fünf Pizzen erfolgreich ausgeliefert haben.

Besondere Belohnung für Pizzalieferanten: Wer sich durch alle fünf Liefermissionen gekämpft hat, bekommt nochmal ein ganz besonderes Extra: Den Bauplan für ein besonders starkes Sturmgewehr, welches goldene Kugeln aus Chiralium verschießt.

Wir hoffen, euch hat der Guide geholfen. Habt ihr noch Anmerkungen, schreibt sie gerne in die Kommentare.