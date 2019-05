Death Stranding - PS Store leakt Preorder Seite mit Vorbesteller-Boni

Death Stranding erscheint möglicherweise doch früher als gedacht: Im PSN-Store war offenbar verfrüht eine Preorder-Seite für das neue Hideo Kojima-Spiel zu sehen. Eigentlich soll der heiß ersehnte Exklusivtitel erst heute Nachmittag oder Abend näher vorgestellt werden und niemand weiß so recht, was genau uns da erwartet.

Aber jetzt sieht es ganz danach aus, als könnte nicht nur ein Release-Termin verkündet werden, sondern Death Stranding sogar schon sehr bald vorbestellt werden. Auch die Vorbesteller-Boni sind damit geleakt.

Death Stranding kann offenbar schon sehr bald vorbestellt werden

PSN Store leakt Death Stranding-Preorder: Die Tücken der Technik haben schon so manchen Spiele-Entwickler oder Publisher die Suppe versalzen. So offenbar auch im Fall von Death Stranding. Während eigentlich erst im Lauf des Tages der Enthüllungs-Stream starten soll, ging im PSN-Store offenbar schon mal die Preorder-Seite für das Spiel online (via Wario64).

Starten die Vorbestellungen schon heute? Offensichtlich steht die Vorbestellung für das PS4-Spiel also schon in den Startlöchern. Was wiederum bedeuten könnte, das ihr Death Stranding vielleicht schon direkt im Anschluss an den Stream vorbestellen könnt.

Wann erscheint Death Stranding? Wenn wir den PS4-Titel bald schon vorbestellen können, dürfte das gleichzeitig auch heißen, dass das Release-Datum nicht mehr allzu weit entfernt sein kann. Der Termin steht zwar noch nicht fest, es geistern aber Gerüchte durchs Netz. Ein Journalist wirft via Twitter zum Beispiel den 8. November als mögliches Datum in den Raum.

Death Stranding

Reveal-Stream ist live, schaut ihn heute Abend hier

Das sind offenbar die Death Stranding-Preorder-Boni

Sam Bridges kann sich umziehen: Norman Reedus schlüpft für Death Stranding bekanntlich in die Rolle des Sam "Porter" Bridges. Wie die Vorbesteller-Boni zeigen, kann der im Spiel offenbar seine Kleidung wechseln. Das umfasst anscheinend nicht nur lässige Gold-Sonnenbrillen und -Caps, sondern auch eine Art Panzerung und sogar Beinteile eines Exoskeletts.

Die Vorbesteller-Boni im Überblick:

Gold "Sam"-Sonnenbrille

Gold Panzerplatte

Gold Mütze

Gold Speed-Skelett

Dynamisches PS4-Theme

PSN-Avatar

Die vier goldenen In Game-Items wirken auf den ersten Blick so, als seien sie rein kosmetische Upgrades. Außerdem steht darunter, dass sie durch Story-Fortschritt freigeschaltet werden.

Was glaubt ihr, wann Death Stranding kommt? Wie gefallen euch die Preorder-Boni?

