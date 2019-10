Death Stranding könnt ihr noch vor Release in Deutschland sehen

Am 08. November können wir uns endlich selbst ein Bild von Hideo Kojimas Death Stranding machen. Dann wissen wir, ob das "Strand-Game" hält, was es verspricht. Wie heute bekannt wurde, könnt ihr das Spiel aber bereits vorab auf einer Welttournee in Aktion erleben.

Death Stranding reist um die Welt

Die frohe Kunde kam heute von Kojima via Twitter selbst. So wird das Spiel auf einer World Tour in Paris, London, Berlin, New York, San Francisco, Osaka, Singapur, Taipei und Seoul zu sehen sein.

DEATH STRANDING World Tour! Paris, London, Berlin, NY, SF, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei, and Seoul!

Let’s have everyone get connected together???????????? pic.twitter.com/tnCR4niqPs — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 9, 2019

Wann kommt das Spiel nach Deutschland? Für uns ist natürlich in erster Linie der Termin in Berlin interessant. Wann das Spiel in die Hauptstadt kommt, steht aktuell aber noch nicht fest. Wir haben jedoch eine starke Vermutung, dass die Tour auf der Spielemesse EGX vom 01. bis zum 03. November halt macht.

Um Klarheit zu schaffen, haben wir bei Sony nachgefragt. Sobald wir weitere Informationen bekommen, werden wir die News aktualisieren.

Wer ist zu sehen & was wird gezeigt?

Auch zu den genauen Details der Tour ist aktuell noch nichts bekannt. Es dürfte aber nicht verwundern, wenn einige der Schauspieler, allen voran Norman Reedus oder Mads Mikkelsen, auf der Tour vertreten sind.

Zudem wird das Spiel mit aller Wahrscheinlichkeit in einer Demo spielbar sein. Auch hier werden wir euch, sobald uns neue Infos vorliegen, auf dem Laufenden halten.

Hättet ihr Lust Death Stranding vorab zu spielen?