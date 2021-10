Death's Door: Eines der besten Spiele des Jahres erscheint auch für die PS5

Wirklich überraschend kommt diese Meldung nicht, schön ist sie dennoch: Auf der just zu Ende gegangenen State of Play wurde angekündigt, dass Death's Door auch für die PS5 und die PS4 erscheinen wird. Und bis zum Release ist es gar nicht mehr lange hin: Bereits am 23. November soll es soweit sein.

Bislang war das Action-Adventure nur für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich gewesen. Die PS5-Version wird einige Verbesserungen haben, darunter etwa eine 60 fps-Framerate sowie DualSense-Unterstützung mit haptischem Feedback.

Einen Eindruck vom Spiel könnt ihr euch anhand dieses Trailers verschaffen:

Darum geht es in Death's Door

Das Action-Rollenspiel Death's Door setzt auf das knallharte Soulslike-Prinzip: In der Gestalt eines Krähen-Sensenmanns jagt ihr eine verlorene Seele durch unterschiedliche Dungeons, tötet Gegner und Bosse und werdet dabei immer stärker, indem ihr Ausrüstung und Fähigkeiten über gesammelte Ressourcen verbessert. Unterwegs schaltet ihr neue Abkürzungen frei und entdeckt versteckte Geheimnisse.

Gekämpft wird mit Nahkampfwaffen wie Schwertern oder Fernkampfwaffen wie Bögen und Magie. Sterbt ihr, müsst ihr das Areal von vorne beginnen und die Monster kehren zurück, aber die Ressourcen und neu eröffneten Wege bleiben erhalten.

So gut ist das Spiel: Alle besonderen Qualitäten von Death's Door erfahrt ihr im großen GamePro-Test von Kollege Dennis:

22 10 Mehr zum Thema Death’s Door im Test - Die Krähen de la Creme der Xbox-Spiele 2021

Death's Door erschien am 20. Juli für die Xbox Series X/S und den PC und gehört mit einer GamePro-Wertung von 88 zu den bislang besten Spielen des Jahres. Für die Entwicklung zeichnet Acid Nerve verantwortlich, Publisher ist Devolver Digital.