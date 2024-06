Unter 5 Euro im PS Store: Tollen Mix aus Zelda und Dark Souls bekommt ihr gerade zum Schnäppchenpreis für PS4 und PS5

Death's Door ist im PS Store gerade um 75% im Preis gesenkt.

Im Rahmen der Days of Play könnt ihr im Playstation Store gerade eine ganze Reihe lohnenswerte Schnäppchen machen. Neben anderen Highlights ist uns dabei auch ein Titel aufgefallen, der zu seinem ursprünglichen Release erst gar nicht auf den Sony-Konsolen verfügbar war.

Spiel : Death’s Door

: Angebotspreis : 4,99 Euro

: 4,99 Euro Regulärer Preis : 19,99 Euro (75% Rabatt)

: 19,99 Euro (75% Rabatt) Angebot gültig bis: 20. Juni 2024 um 00:59 Uhr

Viele weitere Angebote findet ihr hier:

Death’s Door: Flattermann mit Schwert

1:29 Im Launchtrailer zum Indie-Hit könnt ihr euch das Spiel in Action anschauen.

Death’s Door zählte zum Release 2021 völlig zurecht zu den großen Indie-Highlights des Jahres. Im GamePro-Test kassierte das “Bird-Souls” ganze 88 Punkte, auf Metacritic schafft es der Titel immerhin auf einen Wert von 85.

Das Action-Adventure, in dem wir in der Rolle eines bewaffneten Raben isometrische Level erkunden und dort gegen ganz unterschiedliche Monster und Bosse kämpfen, erinnert spielerisch an eine Mischung aus Zelda und Dark Souls, wobei wir es hier trotz anspruchsvoller Kämpfe nicht mit dem Schwierigkeitsgrad eines FromSoftware-Spiels zu tun bekommen. Kollege Dennis schreibt in seinem Test unter anderem:

“Die Kämpfe gegen wohl portionierte (Mini-)Bosse sind zwar fordernd, erwartet hier aber keine Soulslike-Herausforderung, an der ihr euch die Zähne ausbeißt. Generell machen die Kämpfe einen Heidenspaß, zwingen euch aufgrund weniger Lebenspunkte zur Vorsicht und zum taktischen Vorgehen. Auch werden sie im Verlauf des Spiels dank immer neuer Gadgets wie beispielsweise einem Feuerball oder explosiven Bomben nicht langweilig.”

Die Kämpfe lockert das Spiel zudem regelmäßig durch Rätsel und einzigartige NPC-Begegnungen, wie mit dem Händler Jefferson auf. Zu den Knobeleien schreibt Dennis:

“Um in den Arealen praktische Abkürzungen freizuschalten oder euch den Weg zum Bosskampf zu ebnen, müsst ihr öfter kleine Knobeleien meistern. Aber keine Sorge, The Witness-artige Hirnverknotungen werdet ihr hier keine bekommen. Die Rätsel sind intuitiv und ähneln mehr den älteren Zelda-Spielen wie Link's Awakening. So müsst ihr Fackeln in der richtigen Reihenfolge anzünden oder Plattformen korrekt anordnen. Mehr als 20 Sekunden werdet ihr hier kaum über die Lösung grübeln.”

Den kompletten Test könnt ihr euch übrigens hier durchlesen:

Death’s Door ist auch auf Nintendo Switch, dem PC und der Xbox verfügbar – auf der Microsoft-Konsole könnt ihr es auch ohne Zusatzkosten im GamePass spielen. Habt ihr einen Netflix-Account, zockt ihr auf eurem Handy ebenfalls ohne mehr zu zahlen – auch dort ist das Spiel im Abo enthalten. Steht ihr auf isometrische Action-Adventures, solltet ihr euch den Titel auf jeden Fall zumindest einmal anschauen.

Interessiert ihr euch für das Spiel oder habt ihr es sogar schon gespielt? Wenn ja, wie fandet ihr das Abenteuer mit dem Flatter-Sensenmann? Verratet es uns in den Kommentaren!