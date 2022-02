Bis mit Breath of the Wild 2 das nächste große Zelda-Spiel erscheint, ist es noch eine Weile hin. Was aber, wenn man die Zelda-Reihe so sehr liebt, dass man nicht mehr so lange warten will? Für diesen Fall haben wir uns im Nintendo eShop umgeschaut und euch hier zehn tolle Spiele für Nintendo Switch zusammengestellt. Zentrale Spielelemente, die ihr aus Zelda kennt, wie die Erforschung der Spielwelt oder das Lösen kniffliger Rätsel, werdet ihr auch in diesen Spielen wiederfinden. Dadurch dürften sie euch die Wartezeit ein wenig verkürzen.

Death's Door

Im isometrischen Action-Adventure Death's Door spielen wir eine Krähe, die im Auftrag einer Behörde die Seelen der Toten eintreiben soll. Als uns eine dieser Seelen gestohlen wird, müssen wir dem Dieb in ein seltsames Reich folgen, in dem der Tod seine Macht verloren hat. Hier legen wir uns mit zahlreichen Monstern und einigen riesigen, an Götter erinnernden Kreaturen an. Der spielerische Fokus liegt auf den Kämpfen und der Erkundung der ungewöhnlichen, surreal wirkenden Spielwelt, die viele versteckte Geheimnisse birgt. Die simplen Rätsel, die hier und da eingestreut werden, spielen eine eher untergeordnete Rolle. Stattdessen punktet Death's Door mit seinen ebenso interessanten wie skurrilen Charakteren.

The Last Campfire

Wenn ihr an Zelda vor allem die Rätsel und das Erforschen einer farbenfrohen Spielwelt mögt und die Kämpfe euch nicht so wichtig sind, dann ist The Last Campfire das richtige Spiel für euch. Nach dem linearen Einstieg öffnet sich die Welt und wir erkunden als kleine, sackförmige Kreatur eine Märchenwelt, in der wir die Bekanntschaft riesiger Tierwesen machen. Hin und wieder gibt es zwar einen kleinen Jump&Run-Abschnitt, die Rätsel, in denen wir uns oft den Weg durch ein Labyrinth bahnen und dabei Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, stehen aber klar im Vordergrund. Anfangs sind diese noch einfach, doch sobald wird den Wald verlassen und tiefer in Regionen wie die Sümpfe oder Höhlen vordringen, werden sie ziemlich knifflig.

Immortals Fenyx Rising

Ubisofts Immortals Fenyx Rising ähnelt vor allem Breath of the Wild. In dem grafisch aufwendigen Open-World-Spiel erkunden wir eine an die griechische Mythologie angelehnte Spielwelt, in der wir den Göttern im Kampf gegen einen Dämon beistehen sollen. Die vier Regionen werden von je einem Gott beherrscht und verfügen über ihre eigene, an dessen Eigenschaften angepasste Landschaft und Architektur. In den Kämpfen gegen Monster wie Harpyien und Zyklopen setzen wir neben Schwert, Axt und Bogen auch verschiedene Götterkräfte ein, die wir nach und nach erlernen. In den sogenannten Tartaros-Dungeons müssen wir zudem clevere Rätsel lösen.

Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas

In Oceanhorn: Monsters of the Uncharted Seas begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch die namensgebenden Unerforschten Meere, um dort nach unserem verschwundenen Vater zu suchen. Dabei erkunden wir zahlreiche kleine Inseln, die nicht nur eine Vielzahl an Monstern, sondern auch jede Menge verborgene Schätze und Geheimnisse für uns bereithalten. Das Gameplay folgt im Wesentlichen der bekannten Zelda-Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Erkundung, fügt aber auch noch einige Jump&Run-Elemente hinzu. Der bunte Look und die 3D-Grafik aus isometrischer Perspektive ähnelt dem Switch-Remake von The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Eastward

Eastward ist eine Mischung aus Action-Adventure und Rollenspiel, die stark an die frühen Zelda-Titel oder Klassiker wie Earthbound erinnert und sich dabei in einem klassischen Pixellook präsentiert. Wir spielen den Minenarbeiter John und die junge Sam, die sich notgedrungen zusammentun, nachdem sie aus ihrer unterirdischen Heimatstadt an die gefährliche Erdoberfläche verbannt wurden. Gemeinsam erkunden die beiden eine Welt voller seltsamer Orte und skurriler Wesen. Sowohl in den Kämpfen als auch bei den zahlreichen Rätseln machen wir von den einzigartigen Fähigkeiten der beiden Hauptfiguren Gebrauch, zwischen denen wir stets hin und her wechseln können.

Okami HD

Bei Okami HD handelt es sich um die technisch verbesserte Neuauflage eines leider oft übersehenen Klassikers. Aufgrund der erhöhten Auslösung und des zeitlosen Looks im Stil japanischer Holzschnitte sieht man dem ursprünglich 2006 erschienenen Action-Adventure sein Alter nicht an. In Okami HD spielen wir die Sonnengöttin, die in Gestalt eines weißen Wolfes zur Erde hinabsteigt, um Japan vor Dämonen zu retten. Das aus Kämpfen und Rätseln bestehende Gameplay ist sehr innovativ, da wir mithilfe der sogenannten Pinseltechniken die Spielwelt manipulieren und umgestalten können. Mit rund 35 Stunden bekommt man zudem genügend Spielzeit für den bescheidenen Preis.

Darksiders Warmastered Edition

In Darksiders spielen wir den apokalyptischen Reiter Krieg, der sich in einer endzeitlichen Welt zugleich mit Dämonen und den Kräften des Himmels anlegt und dabei zu verstehen versucht, weshalb überhaupt die Apokalypse ausgelöst wurde. Das Action-Adventure spielt sich zunächst sehr actionlastig und tatsächlich spielt das Kampfsystem mit seinen Kombos, Spezialattacken und zahlreichen Waffen auch im weiteren Verlauf eine größere Rolle als in einem typischen Zelda-Spiel. Nach dem recht linearen Einstieg werden aber auch Rätsel und die Erkundung der Spielwelt, die unter anderem aus den Ruinen der menschlichen Zivilisation besteht, immer wichtiger. Bei der Warmastered Edition handelt es sich um eine Neuauflage mit technischen Verbesserungen.

CrossCode

Das in sehr detaillierter Pixelgrafik gehaltene CrossCode orientiert sich an Klassikern aus der SNES-Zeit wie The Legend of Zelda: A Link to the Past oder Chrono Trigger. Die komplexe Story dreht sich um ein seltsames Live-Rollenspiel auf dem Mond Shadoon, in das wir gegen unseren Willen hineingezogen werden. Das Kernstück des Gameplays sind die Kämpfe, in denen wir mit einem Stick unsere Spielfigur steuern, während wir mit dem anderen Energiebälle werfen oder mit dem Schwert angreifen. Daneben stoßen wir in der großen Spielwelt auf jede Menge Rätsel im Zelda-Stil. Mit rund 50 Stunden Spielzeit allein für die Hauptgeschichte und weiteren 20 für Nebenquests bietet CrossCode einen gewaltigen Umfang.

Hob: Definitive Edition

Hob wirft uns ohne Erklärung in eine bunte Welt, die von freundlichen Robotern und bizarren Kreaturen bevölkert ist und jede Menge mysteriöse Gebäude und Maschinen enthält. Aus der isometrischen Perspektive steuern wir eine ebenfalls rätselhafte Figur, die offenbar die Welt von einem seltsamen rosafarbenen Glibber befreien möchte. Dabei erweist sich ihr Roboterarm sowohl in den Kämpfen als auch bei den zahlreichen Rätseln als sehr hilfreich. Durch Upgrades des Arms bekommen wir neue Fähigkeiten und können etwa Wände zertrümmern oder Enterhaken verschießen, was neue Wege eröffnet. Hob enthält fast alle Zelda-typischen Spielelemente, bietet darüber hinaus aber auch viel Jump&Run-Gameplay.

Hyper Light Drifter – Special Edition

In Hyper Light Drifter spielen wir einen Abenteurer, der die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation erforscht, um ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden. Die Geschichte wird dabei komplett ohne Worte erzählt. In den temporeichen Kämpfen, die sich wie eine Mischung aus einem klassischen Zelda und einem Bullet-Hell-Shooter spielen, setzen wir neben Schwert und Pistole auch einen speziellen Ausweich-Sprung, den sogenannten Drift, ein, um gegnerischen Attacken zu entgehen. Da das ziemlich anspruchsvoll sein kann, sollte man mit vielen Toden und einigen Frustmomenten rechnen. Diese werden durch den hübschen Pixel-Stil und die interessante Spielwelt aber wieder aufgewogen.